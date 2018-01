Graham Coxon hat seinen neuen Song „Walking All Day“ veröffentlicht. Der Blur-Gitarrist schrieb das Lied exklusiv für den Soundtrack der britischen Netflix-Serie „The End Of The Fucking World“.

„Walking All Day“ ist nicht der einzige Beitrag Coxons zu „The End Of The Fucking World“: Der Musiker steuert neben weiteren exklusiven Songs auch den gesamten Score der britischen Comic-Verfilmung bei.

Hört euch „Walking All Day“ hier an: