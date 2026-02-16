Bonez MC legt Zahlen offen: 90.941 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“

Mit offiziellem Beleg dokumentiert Bonez MC die Spende aus „Bissu dumm ¿“: 90.941,93 Euro gehen an „Ärzte ohne Grenzen“.

Bonez MC hat die erste offizielle Spende aus seinem Megalodon-Remix „Bissu dumm ¿“ bekannt gegeben. 90.941,93 Euro gingen an „Ärzte ohne Grenzen“. Die Summe stammt aus Streaming-Einnahmen, Verkäufen und weiteren Erlösen vom Song. Dabei veröffentlichte Bonez MC den offiziellen Beleg auf Instagram.

„Diese Spende ist nur durch die Zusammenarbeit so vieler Künstler:innen und durch die Unterstützung der Community möglich gewesen“, erklärte der Hamburger in seinem Post.

47 Rapper:innen für einen Track vereint

Der Remix erschien im April 2025. Er vereinte 47 Rapper:innen, darunter waren auch 187-Kollegen LX und Gzuz sowie Sido, Juju und Ski Aggu. Der Song enthält ungewöhnlich viele politische Botschaften. Diese reichen von gewohnter Kritik an der Polizei und Geschichten über Armut bis hin zu klaren Statements:

Azad: „P.E. und Antifa / wir sind im Herz vereint / Nehm’n alles auseinander, so als wär der erste Mai / Fight the Power Dicka“

Makko: „Schieb doch Alice Weidel ab, ich schwör‘, ich schiebe Abfucks“

Oder auch nochmal ganz deutlich im Part von Finch: „Wir soll’n Vater Staat ernähr’n, zahl’n hunderte Million’n / Damit im Gaza Kinder sterben und der Bundestag nur kokst / Doch ‚Du schaffst es ganz nach oben‘ ist nur ’ne dumme Illusion / Damit die Reichen reicher werden, ackert die Unterschicht sich tot, ah“

Von Beginn an war geplant, die Erlöse einem Hilfsprojekt zukommen zu lassen. Bereits im Sommer 2025 hatte Bonez MC das Vorhaben angekündigt.

Vom Streaming-Hit zur Spende

Innerhalb weniger Monate entwickelte sich der Megalodon-Remix zu einem Streaming-Hit. Fans und Szene-Kolleg:innen reagierten überwiegend positiv auf die Aktion.

Sie lobten insbesondere die Transparenz und die schnelle Umsetzung. Samra war ebenfalls auf dem Track vertreten und schlug in Reaktion auf die Veröffentlichung des Zahlungsbelegs vor, ähnliche Projekte künftig regelmäßig umzusetzen.