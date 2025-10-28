Finch in Berlin an Halloween: Alle Infos zu Tickets, Zeiten & Setlist in der Uber Arena

Die besten US-Rap-Alben der 90er: Der Wu-Tang Clan trotzt dem Trend

Finch live in Berlin: Erfahrt alles zu Tickets, Einlasszeiten, Support und mehr für das Konzert in der Uber Arena am 31. Oktober.

Finch ist derzeit auf Arena-Tour und macht dabei auch in der Hauptstadt Halt. Am Freitag, den 31. Oktober, tritt der Frankfurter erstmals in der Uber Arena auf. Im Gepäck hat er sein neues Album SCHLUSS MIT LUSTIG. Hier gibt’s alle wichtigen Details zur Show im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für die Berlin-Show des Deutschrappers ergattern möchte, hat Glück: Für das ursprünglich ausverkaufte Konzert wurden zusätzliche Kontingente freigegeben. Auf Eventim sind noch Stehplatz-Tickets für 69,00 Euro erhältlich.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:00 Uhr, der Startschuss fällt um 20:00 Uhr mit dem Support-Act. Gegen 21 Uhr kann dann mit Finch und einer rund anderthalbstündigen Show gerechnet werden.

Support

Unterstützt wird Finch bei seiner Hauptstadt-Show von den Russian Village Boys. Das Duo steht für energiegeladene Dance- und Elektro-Beats und stammt, wie der Bandname verrät, aus einem kleinen Dorf nahe St. Petersburg.

Anfahrt

Die Location befindet sich am Uber Platz 1, 10243 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen: Die Uber Arena ist dank ihrer zentralen Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Nahegelegene Haltestellen sind die Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Beide sind per S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram angebunden. Auch der Regional- und Fernverkehr hält direkt am Ostbahnhof.

Anreise mit dem Auto: Wer mit dem Auto kommt, sollte ausreichend Zeit für die Anfahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte gilt folgende Adresse: Mildred-Harnack-Straße, 10243 Berlin.

Setlist

Finch hat keine feste Setlist. Bei seinem Auftritt in Leipzig war einiges geboten – dort spielte er:

Bassdrum

Abfahrt

GMKH

Nachbarn

FiNCHiBOY

WENN DU DUMM BiST

Das geht vorbei

Liebe ist … (Snippet)

Abenteuerland (Cover)

Kamikaze

Rave Witchers

EiSMANN

Kein Idol

Masochist

Easy Peasy

TATTOO

Auf dem Dach eines Trabant:

Ein himmelblauer Trabant (Sonja Schmidt) (Snippet)

Richtig Saufen

Fick mich Finch

Chöre (Mark Forster) (Snippet)

Au Revoir (Mark Forster) (Snippet)

Wir sind groß (Mark Forster) (Snippet)

Set 1:

Always Hardcore (Snippet) (Cover)

Bella Napoli (Snippet) (Cover)

Heidi (Gitti und Erika) (Snippet)

Verlieben, verloren, vergessen, verzeih’n (Cover) (Snippet)

NEVER STOP

ONS (mit Katja Krasavice)

Wir eskalieren

Erwischt

Gabber Girl

Vamos

Hartz Rot Gold

Kai hat frei (Snippet)

Last Christmas (Cover) (feat. Two)

Keine Regeln

PECH & SCHWEFEL

Encore:

Onkelz Poster

Liebe auf der Rückbank

Video-Botschaft von Finch:

Verkleidung erwünscht

Der Auftritt fällt auf Halloween – und Finch hat dafür ein besonderes Motto. In einem Instagram-Video richtet er sich direkt an seine Fans: Hinter ihm steht ein Ring, während drei Personen in Wrestling-Outfits Gewichte stemmen. Das Thema ist klar: Wrestling. Finch fordert seine Fans auf: „Kommt als verkleidete Wrestler. Hulk Hogan, Undertaker, egal was. Verkleidet euch, überrascht uns – und dann haben wir einen richtig schönen Halloween-Abend.“