Rekord dank „bissu dumm¿ MEGALODON REMIX“: Ein Song mit 47 Rap-Artists

Seit einigen Wochen teaserte Bonez MC einen Mammut-Remix mit zahlreichen deutschen Rapper:innen an. Zunächst sollten bei der erweiterten Version seines Feature-Songs „bissu dumm¿“ mit Nate57 nur 22 weitere Künstler:innen teilnehmen. Am 17. April erschien nun der „bissu dumm¿ MEGALODON REMIX“. Produziert von den Jugglerz, rappen nun über 40 Artists auf dem insgesamt 18-minütigen Track. Das Musikvideo erschien bereits ebenfalls auf YouTube, indem alle teilnehmenden Rapper:innen zu sehen sind.

Für jeden Rap-Fan etwas dabei

Zu hören sind zahlreiche Artists aus unterschiedlichen Generationen und Stilrichtungen. So treffen beispielsweise Sido, Jan Delay, Kontra K, Azad, Makko, Ski Aggu und Nizi19 aufeinander. Mit Die P und Juju sind auch zwei Rapperinnen mit am Start.

In der Hook rappt Bonez MC unter anderem: „Wir haben kein‘n Bock auf Gefängnis, nein / Weil weißt du, was das mit dir macht? (Es fuckt ab) / Wir sind eh nicht frei und deshalb jeden Tag high / Weil das ganze System ist wie Knast“

Auffallend politische Texte

Während jeder der Artists über die eigenen Erfahrungen von der Straße und im Rap-Game erzählt, fallen einige klar politische Zeilen besonders auf. So rappt Makko in seinem Part: „Chancen war‘n nie gleich, das ist der Grund, warum er abpackt / Gibt viel, auf was ich Hass hab‘, das passt nicht in ein‘n Achter / Schieb doch Alice Weidel ab, ich schwör‘, ich schiebe Abfucks /Wir sind hier unten, wir hör‘n nicht auf die da oben / Weil die meinten, es wird besser, doch die hab‘n wieder gelogen“

Hier geht es zum Track:

Auch Finch findet zu seiner politischen Haltung und den aktuellen Geschehnissen in der Welt deutliche Worte: „Wir soll‘n Vater Staat ernähr‘n, zahl‘n hunderte Million‘n / Damit im Gaza Kinder sterben und der Bundestag nur kokst / Doch „Du schaffst es ganz nach oben“ ist nur ‘ne dumme Illusion / Damit die Reichen reicher werden, ackert die Unterschicht sich tot, ah / Wer jahrelang die Leute tritt / Muss sich nicht wundern, wenn bei Wahl‘n das Volk die Scheiße nicht vergisst, nein / Mit deinem Kreuz bewegst du nix (Egal, für wen) / Du wählst nur, welcher Schwanz dich fickt“

Mit dem neuen Remix stellte das 187-Mitglied einen neuen Rekord auf und übertrumpfte damit andere legendäre Mammut-Songs, wie etwa „30-11-80“ von Sido, auf dem 19 Rapper zu hören sind.