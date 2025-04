Brand New: Neue Grooming-Vorwürfe gegen Sänger Jesse Lacey

Gegen Brand News Frontsänger Jesse Lacey wurden erneut Vorwürfe bezüglich Grooming und weiterem „unangemessenem Verhalten“ gegenüber Minderjährigen geäußert.

Am 4. April veröffentlichte eine Frau unter dem Namen Aiyana auf der Plattform „Medium“ ihre Vorwürfe gegen Lacey. Sie erzählte, wie der Sänger sie angeblich ab 2006 missbrauchte und manipulierte. Damals soll sie 15 Jahre alt gewesen sein, während Lacey bereits Ende 20 war. Die neuen Schilderungen reihen sich an viele weitere Anschuldigungen, die im letzten Jahrzehnt gegen den Musiker aufkamen.

Laceys Aktionen seien „Muster des Groomings“

In dem Beitrag erzählt Aiyana im Detail, wie sie den Sänger angeblich kennenlernte und begann, in regelmäßigem Kontakt mit ihm zu stehen. Den Darlegungen zufolge wurde sein Verhalten schnell bedenklich. Umarmungen und anzügliche Kommentare, in denen er sich beispielsweise gewünscht habe, dass Aiyana älter sei, sollen Teil „eines größeren Musters des Groomings“ gewesen sein. Genauer heißt es von ihr: „Was ich damals nicht wusste, war, dass meine Bewunderung manipuliert war. Jesse wusste genau, wie er mir das Gefühl geben konnte, gesehen zu werden, ja sogar etwas Besonderes zu sein, indem er die Machtdynamik zwischen einem Fan und einer öffentlichen Person zu seinem Vorteil nutzte.“ Auch Aiyanas Umfeld, wie etwa ihre Mutter, soll von der Manipulation nicht unberührt geblieben sein.

Übergriffige Kommentare sollen aber nicht nur von dem Frontmann der Band gekommen sein. So habe ein Tour-Manager Aiyana und einer Freundin von ihr angeblich einmal geschrieben: „Ihr zwei seid so süß – Jesse und ich haben gerade darüber gesprochen, wie gerne wir mit euch beiden im Tourbus kuscheln würden.“

Der Kontakt zwischen der Teenagerin und dem Sänger scheint angeblich aber laut ihren Ansagen auch an gewisse Bedingungen geknüpft gewesen zu sein. In dem Post erklärt sie, dass, nachdem ihr Konto mit der Konversation mit Lacey gehackt worden sei und einige Screenshots davon weitergeleitet wurden, dieser sie angeblich unter Druck gesetzt haben soll, die Beziehung der beiden privat zu halten. Laut Aiyana sei ihm bewusst gewesen, wie bedenklich die Art des Kontakts der beiden gewesen sei, denn ihr zufolge habe er damals Folgendes erklärt: „Du bist eine enge Freundin geworden, sogar eine meiner besten Freundinnen, und obwohl wir unsere Beziehung verstehen, verstehen andere sie vielleicht nicht, wenn sie nicht mehr wissen.“

Nach den letzten Vorwürfen legte die Band eine Pause ein

2017 kam es bereits zu ähnlichen Vorwürfen. Drei Frauen beschuldigten Lacey, dass er sich Jahre zuvor das Vertrauen von damals Minderjährigen erschlichen haben soll, um sie anschließend dazu aufzufordern, ihm anzügliche Fotos zu schicken. Auch via Webcam und bei persönlichen Begegnungen soll es den Anklägerinnen zufolge zu traumatisierenden Übergriffen gekommen sein.

Lacey entschuldigte sich damals kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit einem offiziellen Statement, in dem er angab, dass ihm seine „vergangenen Taten“ leid täten. Er sei damals „egoistisch, narzisstisch und unsensibel“ gewesen und habe sich von seiner „Lust, Sex, Liebe und Erregung“ steuern lassen, die ihm als Werkzeug zur Bewältigung seiner eigenen Probleme gedient hätten. Brand New legten in den letzten Jahren eine Band-Pause ein, kehren nun aber mit ihrer im kommenden Monat anstehenden Tour wieder zurück.

Unzureichende Entschuldigung und keine angemessenen Konsequenzen

Genau aus diesem Grund sah Aiyana nun einen geeigneten Zeitpunkt, um ihre Geschichte zu erzählen. Ihr zufolge sollte die Band nicht auf Tour gehen, wenn diese Art von Anschuldigungen im Raum steht. Sie erklärte: „Meines Wissens hat er noch keine konkreten Verhaltensweisen genannt, die problematisch waren – wie das Grooming, die Manipulation und die Nötigung – und er hat sich nie an die Opfer gewandt, um irgendeine Form der Wiedergutmachung zu versuchen … Ihn zu verteidigen, indem er behauptet, er habe ‚seine Zeit in der Therapie abgesessen‘, suggeriert, dass persönliches Wachstum öffentlichen Schaden freispricht, was nicht der Fall ist.“

Aiyana zufolge habe sie ein Trauma davongetragen. Und „der Schaden“, den er ihr zugefügt haben soll, würde sie noch jahrelang begleiten. Sie soll deshalb Probleme mit Promiskuität und ihrem Selbstwertgefühl gehabt haben, sowie eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung, wegen der sie sich heute noch in Behandlung befände.