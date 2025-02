Neue Klage gegen Sean „Diddy“ Combs: Vergewaltigung eines Straßenmusikers

Eine weitere Klage gegen Sean „Diddy“ Combs. Der Kläger bleibt gegenüber der Öffentlichkeit anonym.

Ein neuer Vorwurf gegen den Rapper: Der Kläger ist Straßenkünstler und klagte an, dass er 2022 von Sean „Diddy“ Combs vergewaltigt wurde. Der Öffentlichkeit gegenüber bleibt der Kläger anonym. Er ist nun einer von über 100 Kläger:innen, die Tony Buzbee im Fall Sean „Diddy“ Combs vertritt.

Die Klage im Detail

Zum angeblichen Tathergang: Der Kläger sang und spielte Gitarre vor einem beliebten Nachtclub in Los Angeles im November 2022, so die Information in der Klageschrift, die „TMZ“ vorliegen soll. Ein Mann, der sich als Talentscout für Sean „Diddy“ Combs vorstellte, lud ihn dann zu einer Party ein. Er wurde zu einem Privathaus gefahren, wo ihn auch der berühmte Sänger begrüßte. Nach einem Drink und einem Gespräch zu den musikalischen Visionen des Straßenkünstlers, gab der Kläger Sean „Diddy“ Combs ein Kompliment für seine Halskette. Daraufhin fragte Sean „Diddy“ Combs, ob er mehr von seiner Schmucksammlung sehen wolle. Der Star führte ihn in ein leeres Zimmer. Es war weder Schmuck da noch andere Personen. Der Kläger erzählte, dass er sich plötzlich dösig, aus dem Gleichgewicht gebracht und wie von Sinnen fühlte. Was er später als Hinweis auf eine Droge im Drink wahrnahm.

Auf Sean „Diddy“ Combs Frage, „Have you ever sucked a dick before?“ („Hast du schonmal einen Schwanz gelutscht?“), antwortete er mit „Nein“. Sean „Diddy“ Combs darauf nur „You should try it“ („Du solltest es versuchen“) und entblößte seinen Penis. Combs packte das Gesicht des Klägers und führte ihm gewaltsam sein Genital in den Mund. Der Kläger gab an, dass er sich mehr und mehr unfähig gemacht fühlte. Diddy zog ihn aus und vergewaltigte ihn anal, bevor er den Raum verließ.

Am nächsten Morgen wachte der Kläger auf, als er eine Infusion bekam. Er befand sich noch immer im selben Haus. Nach der Infusion wurde er zu dem Nachtclub gefahren, vor dem er am Vorabend spielte.

Was Sean „Diddy“ Combs Anwälte sagen

Die Anwälte gaben „TMZ“ folgendes Statement: „Wie wir bereits gesagt haben, kann Mr. Combs nicht auf jeden neuen Publicity-Gag reagieren. Auch nicht auf Behauptungen, die offenkundig lächerlich oder nachweislich falsch sind. Mr. Combs und sein Anwaltsteam haben volles Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens. Vor Gericht wird sich die Wahrheit durchsetzen: Dass Mr. Combs nie jemanden sexuell missbraucht oder behandelt hat – weder Mann noch Frau, weder Erwachsener noch Minderjähriger.“

Zu den Nachwirkungen des Klägers

Der Kläger gibt laut „TMZ“ an, dass er Schmerzen, seelische und emotionale Qualen, Demütigung und Scham erlitten hat. Er verklagte Sean „Diddy“ Combs auf Schadensersatz.

Mehr zum Fall Diddy

Seit dem 16. September 2024 sitzt Sean „Diddy“ Combs in Untersuchungshaft. Dem Rapper und Produzenten werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 55-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher, Leonardo DiCaprio oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Schon zuvor, im März 2024, wurden Razzien auf seinen Anwesen aufgrund solcher Vorwürfe von der Polizei durchgeführt. In der Zeit haben sich immer mehr Klagen gegen Diddy angehäuft.