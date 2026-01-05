„Bridgerton“ Staffel 4: So könnt ihr Folge 1 vor allen anderen sehen

Die erste Folge von „Bridgerton“ Staffel 4 gibt es am 14. Januar 2026 im kostenlosen Netflix-Livestream.

„Bridgerton“-Fans können sich freuen: Die erste Folge der vierten Staffel ist zwei Wochen vor dem offiziellen Starttermin bei Netflix zu sehen – kostenlos. Wer es kaum erwarten kann, in neue Intrigen, Romanzen und Skandale der Londoner High Society einzutauchen, sollte sich diesen Termin merken.

Von der ersten Staffel bis heute: Vier Jahre „Bridgerton“

2020 startete die Netflix-Romanze mit ihrer erste Staffel. Nun geht Ende Januar 2026 bereits die vierte Ausgabe der Shonda-Rhimes-Serie an den Start. Diesmal stehen Luke Thompson als Benedict Bridgerton und Yerin Ha als seine Auserwählte Sophie Baek im Mittelpunkt der Handlung. Schon vorab erhalten ausgewählte Fans die Möglichkeit, Folge eins exklusiv zu streamen. Netflix zeigt die Episode im Rahmen eines großen Premieren-Events als kostenlosen Livestream und bringt damit Kino-Feeling direkt ins Wohnzimmer.

Livestream aus Paris mit rotem Teppich und Überraschung

Die offizielle Premiere von „Bridgerton“ Staffel vier findet am 14. Januar 2026 in Paris statt. Aus dem Palais Brongniart überträgt Netflix ab 18:30 Uhr live. Der Livestream beginnt mit Gewinnspielen und Hintergrundinfos zur neuen Staffel. Anschließend laufen die Stars der Serie über den roten Teppich und geben Interviews zu den kommenden Folgen. Auch eine Überraschungs-Performance ist angekündigt, über die Netflix bislang noch Stillschweigen bewahrt. Den Höhepunkt des Abends bildet schließlich die Vorführung der ersten Episode von Staffel vier, die ebenfalls Teil des Livestreams sein wird.

So seid ihr beim kostenlosen Livestream dabei

Um beim Livestream dabei zu sein, ist lediglich eine Registrierung notwendig. Fans müssen sich bis spätestens 13. Januar 2026 um 6:30 Uhr morgens über die offizielle Event-Website anmelden. Nach der Registrierung erhalten Teilnehmende einen persönlichen Link per E-Mail, der am 14. Januar den Zugang zum Livestream freischaltet.

Ein Netflix-Abo ist dafür nicht erforderlich. Für alle, die lieber regulär streamen: Der erste Teil der vierten „Bridgerton“ Staffel mit insgesamt vier Folgen erscheint am 29. Januar 2026 bei Netflix. Der zweite Teil mit weiteren vier Episoden folgt am 26. Februar 2026.