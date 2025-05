„Emily in Paris“: Papstwahl bringt Netflix-Produktion ins Stocken

Wer die ersten drei Staffeln von „Bridgerton“ gefeiert hat, kann sich jetzt freuen: Die nächste Staffel soll 2026 erscheinen, und auch die zwei darauffolgenden wurden nun von Netflix bestätigt.

Bisher konnte man schon das Beziehungsdrama dreier Bridgerton-Kinder auf den Bildschirmen verfolgen. Nach Daphne, Anthony und Colin soll in der nächsten Staffel die Liebesgeschichte des zweitältesten Sohnes des Familie, Benedict (Luke Thompson), erzählt werden.

Wer die Romanreihe zur Serie kennt, weiß schon, dass er Sophie Baek kennenlernen wird. Wie genau sich die Beziehung der beiden entwickelt, wird sich erst 2026 zeigen. Ein erster Trailer deutet aber darauf hin, dass es zumindest von Benedicts Seite Liebe auf den ersten Blick ist.

Yerin Ha, die den neuen Charakter spielen wird, erklärte laut Pressemitteilung zu ihrer Rolle: „Was mich zu Sophie hingezogen hat, war, dass sie sofort auf Hindernisse stößt – ständig muss sie etwas überwinden. Ob es nun der Kampf um den sozialen Status ist oder der Versuch, ihre Gefühle vor Benedict zu verbergen.“

Bekannte Gesichter und neue Charaktere in „Bridgerton“

Ebenfalls neu in der kommenden Staffel sind die Schwestern Rosamund und Posy Li, gespielt von Michelle Mao und Isabella Wei, sowie ihre Mutter Lady Araminta Gun (Katie Leung). Ansonsten scheint man wieder auf zahlreiche bekannte Gesichter zu treffen, denn alle weiteren Charaktere werden von den üblichen Schauspieler:innen gespielt.

Via „Tudum“ verriet Netflix ebenfalls, dass auch die Freundschaft zwischen Penelope (Nicola Coughlan) und Eloise (Claudia Jessie), die in den vorherigen Staffeln ihre Höhen und Tiefen hatte, weiter verfolgt wird. „Sie sind enger verbunden denn je“, erklärte Jess Brownell, Showrunner und Produzent der Serie. „Ihre Herausforderungen und Rückschläge in der letzten Staffel haben ihrer Freundschaft neue Tiefe verliehen. Wir sind gespannt, wie ihre Beziehung jetzt aussieht, da sie beide ein bisschen erwachsener geworden sind.“

Buchreihe gibt Material für insgesamt acht Staffeln

Die Netflix-Serie „Bridgerton“ basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Julia Quinn. In jedem der acht Bücher wird vom Liebes- und Beziehungsdrama eines der Kinder der Familie Bridgerton erzählt, und wie sich die Charaktere in der Londoner High Society des 19. Jahrhunderts zurechtfinden.

In den kommenden Staffeln könnten demnach Eloise, Francesca, Hyacinth oder Gregory die zentrale Rolle spielen.