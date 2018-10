Britischer Singer-Songwriter Sam Fender veröffentlicht neue Single „That Sound”

Dead Boys EP

yes! New track ’That Sound’ is out! It features on my Dead Boys EP, which i’m buzzing to say is out Nov 20th & now available to preorder on LP, cassette & digitally: https://SamFender.lnk.to/EPDeadBoys thanks again to Annie Mac Phil Taggart BBC Radio 1 for the Hottest Record premiere 🙌

Gepostet von Sam Fender am Montag, 22. Oktober 2018