„Call Me By Your Name“: Einer der besten Filme des Jahres hat endlich einen Trailer

In Sundance wurde „Call Me By Your Name“ bejubelt, auf der Berlinale konnte me.Movies sich ebenfalls von dem Indie-Meisterwerk überzeugen. Fazit: Der Film hätte im offiziellen Wettbewerb locker gewonnen, wenn er nicht nur in einer Nebensektion gelaufen wäre. Aber gut, Preise wird das Liebesdrama von Luca Guadagnino mit Sicherheit noch gewinnen – vielleicht ja auch bei der Oscarverleihung im nächsten Jahr.

Sufjan Stevens hat den Soundtrack für die Geschichte von einem italienischen Jungen, der sich in einen amerikanischen Studenten (Armie Hammer) verliebt, eingespielt. Dazu sind die Bilder in der italienischen Landschaft nahezu Kompositionen. Der Film erzählt nicht nur von einem langen, ereignisreichen und wunderschönen Sommer in Norditalien. Er fühlt sich auch wie einer an.

Der deutsche Kinostart ist der 1. März 2018. Also kurz nach der Oscarverleihung. Der erste Trailer ist nun erschienen: