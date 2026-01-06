Capital Bra: Was sein Ex-Manager jetzt über den Rückfall verrät

Capital Bras Ex-Manager Drilon teilt neue Infos zum Gesundheitszustand des Rappers. Rückfall bereits im Sommer, 24/7-Betreuung geplant.

Capital Bra beichtete zuletzt in einem Instagram-Video einen Rückfall in die Drogensucht. Sein ehemaliger Manager Drilon deutete an, dass der Drogenkonsum weitaus früher gestartet haben soll, als bisher angenommen. Nun gab der Ex-Manager ein weiteres Update – der Rapper soll rund um die Uhr betreut werden, um wieder auf die richtige Bahn zu gelangen.

Recap des Eingeständnisses

Capital Bra wandte sich in einem emotionalen Instagram-Video, das er erst kürzlich in seiner Story teilte, an seine knapp vier Millionen Fans. Darin räumte der Deutschrapper ein, einen Rückfall in die Drogensucht erlitten zu haben. In dem Clip, der ihn mit blutiger Nase zeigte, sagte der 31-Jährige: „Alles, was ihr gesehen und gehört habt, stimmt“. Er erklärte seinen Anhänger:innen weiter: „Ich habe lange damit gekämpft, mit meiner Sucht, und sehr, sehr viele Leute in eine komische Lage gebracht. In eine sehr schwierige Lage.“ Kurz bevor er das Video abbrach, gestand er sich vor den Augen der Öffentlichkeit ein: „Ich kann nicht mehr um Verzeihung bitten. Es macht keinen Spaß, so zu leben.“

Der Künstler, der den bürgerlichen Namen Vladislav Balovatsky trägt, hatte bereits 2020 öffentlich gemacht, vom Schmerzmittel Tilidin abhängig gewesen zu sein.

Ex-Manager enthüllt Details: Rückfall bereits im Sommer, Krankenhaus-Aufenthalt im August

Bereits zuvor hatte sein langjähriger Vertrauter und ehemaliger Manager Drilon in einem Jahresrückblick angedeutet, dass Capital Bra schon im Sommer 2025 rückfällig geworden sei. „Wenn man zu viel Party macht, kann es passieren, dass der Körper nicht mehr mitmacht, auch die Nase“, erklärte er rückblickend. Demnach musste der Rapper im August ins Krankenhaus gebracht werden. Ein geplantes gemeinsames Album mit Samra BERLIN LEBT 3 kam in dieser Phase nicht zustande.

Gesundheitsupdate und baldige Unterstützung angekündigt

Drilon, der sich derzeit im Thailand-Urlaub befindet und nach eigenen Aussagen in engem Austausch mit dem Rapper steht, gab nun in seiner Instagram-Story Entwarnung an die besorgten Fans. Er erklärte: „Den Umständen entsprechend geht es ihm aktuell so weit okay.“

Außerdem teilte er der Community mit, dass eine „24/7“-Betreuung bereits auf dem Weg zu Capital Bra sei – der vor ein paar Jahren Zypern zu seiner Wahlheimat auserkor. Miriton, einer der engsten Freunde des Künstlers, reist nun per Flugzeug an und wird sich ab dem Zeitpunkt seiner Ankunft rund um die Uhr um Capital Bra kümmern. Dieser will laut seinem Ex-Manager vorerst eine Pause einlegen und sich persönlich zurückmelden, sobald es ihm wieder besser gehe.