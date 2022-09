Ist Capital Bra nach Thailand ausgewandert?

Im Juli teilte Capital Bra aka Vladislav Balovatsky seinen Fans mit, dass er vorerst eine Auszeit für seine Familie brauche. Im Zuge dessen musste der Rapper mehrere Festivalauftritte absagen und konnte auch keine Promotion für sein neues Album DEUTSCHRAP BRANDNEU mit Farid Bang machen.

Empfehlung der Redaktion Capital Bra sagt seine Festival-Auftritte 2022 ab

In einer Instagram-Story erklärte er: „[…] Allerdings wisst ihr auch, dass es bei all meiner Liebe zur Musik und zu den besten Fans nur eine einzige Sache gibt, die noch wichtiger ist. Und das ist meine Familie. Ich habe es immer gesagt, Familie steht über allem. Und das meine ich auch so. Und wenn dann der Moment kommt wo mich meine Familie braucht, und zwar so richtig braucht, dann muss ich einfach Prioritäten setzen. Da ist es egal, ob der Zeitpunkt ungünstig ist oder es andere Pläne gibt“.

Baut sich Capi ein zweites Zuhause in Thailand auf?

In einer weiteren Story veröffentlichte er ein Foto von sich und dem Produzenten Lucry, die sich zu dem Zeitpunkt des Uploads in Thailand aufgehalten haben. Auch in dem Musikvideo zu „Musik“ scheint er sich in Thailand zu befinden. Fans vermuten nun, dass er während seiner angekündigten Auszeit aus Berlin ausgewandert sei. Der Berliner Rapper war bereits oft in Asien unterwegs – unter anderem auf Bali, wo auch Cro sein neues Zuhause gefunden hat. Als sein ehemaliger Labelkollege Kay Ay ihn darauf ansprach, antwortete Capi lediglich mit lachenden Emojis.

Neues Album, Dokuserie und Tour-Ankündigung

Mittlerweile scheint sich Capital Bra wieder allmählich in der Öffentlichkeit zu präsentieren: Seine musikalischen Veröffentlichungen häufen sich und auch auf seinem Instagram-Profil teilt er wieder Einblicke aus seinem Alltag. Zuletzt veröffentlichte er am 15. September die Single „Musik“ und einen Tag später „November Rain“ mit Kalazh44. Und auch sein aktuelles Album DEUTSCHRAP BRANDNEU, das er gemeinsam mit Farid Bang produziert hat, soll noch um eine Dokuserie ergänzt werden. Weitere Details sind zu dem Projekt allerdings noch nicht bekannt. Capital Bra geht im Mai 2023 außerdem auf große Arena-Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz – weiter unten findet Ihr die Termine.

Empfehlung der Redaktion Capital Bra und Farid Bang planen wohl gemeinsames Album und eine Dokuserie

Seht hier das Musikvideo zu „Musik“:

Capital Bra live 2023 – Deutschlandtermine:

02.05.23 in Köln, LANXESS Arena

03.05.23 in Münster, Messe+Congress Centrum Halle Münsterland

04.05.23 in Berlin, Mercedes-Benz Arena

05.05.23 in Leipzig, QURTERBACK Immobilien ARENA

08.05.23 in Dortmund, Westfalenhalle

10.05.23 in Hamburg, Barclays Arena

12.05.23 in Hannover, ZAG Arena

13.05.23 in Erfurt, Messehalle Erfurt

18.05.23 in Trier, Arena Trier

20.05.23 in Ravensburg, Oberschwabenhalle Ravensburg

23.05.23 in Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung

24.05.23 in Mannheim, Maimarkthalle

25.05.23 in Frankfurt, Festhalle Frankfurt

26.05.23 in München, Olympiahalle München

28.05.23 in Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle