Capital Bra über Trend-Droge Tilidin: „Ich schäme mich!“

„Gib mir Tilidin, ja, ich könnte was gebrauchen!“ lautet eine Zeile aus dem gemeinsamen Track von Capital Bra und Samra. Ist diese nun Schuld daran, dass gerade immer mehr Jugendliche der Droge Tilidin verfallen? In einem Interview nimmt Capital Bra nun Stellung dazu. Er berichtet zudem von seiner eigenen Sucht und warnt nachhaltig vor dem Medikament.

Nachfrage unter Jugendlichen steigt rasant an

Fakt ist: Das Geschäft mit dem Schmerzmittel boomt. Deutlich stärker als noch vor einigen Jahren. Das belegen auch die Daten der gesetzlichen Krankenkassen. Seit 2018 seien demnach allein die Verschreibungen des Medikaments bei 15- bis 20-Jährigen fast um das 30-fache angestiegen. Auch in den Musik-Charts wird Tilidin immer populärer. Von Capital Bra und Samra über Gzuz und AK Ausserkontrolle bis zu Bonez MC: Es scheint, als habe das Medikament Einzug in den Mainstream gefunden.

Kultiviert Deutsch-Rap die Droge?

Das funk-Format „Str_F“ geht in einer neuen Folge der Frage nach, welchen Einfluss Rap auf das wachsende Tilidin-Interesse unter Teenager*innen hat. Darüber hinaus deckt die Reportage auf, wie die Konsument*innen an die Droge kommen. Denn auch im Darknet blüht offenbar das Geschäft mit dem Opiat. Dort kursieren unter anderem diverse Angebote an Fake-Rezepten, die sogar den „Umweg“ über die Krankenkasse sparen. Am 8. September, legte Strg_F mit einem weiteren Video nach. Der Kanal veröffentlichte ein ausführliches Interview mit Capital Bra – dem Rapper, der Tilidin wohl so häufig wie kein zweiter in seinen Songs thematisierte. Seit 2016 hat er sich in ganzen 16 Songs dem Medikament gewidmet. Zwar setzt er sich hin und wieder auch kritisch mit der Droge auseinander. In den meisten Songs kommt Tilidin jedoch gut weg.

Capital Bra bezieht Stellung und berichtet: „Du sitzt da wie ein vercrackter Junkie“

Capital Bra sei von sich aus auf das funk-Team zugekommen, nachdem diese ihre „Tilidin“-Reportage veröffentlicht hatten. Er wolle auf den Film reagieren und Stellung beziehen. In dem Gespräch zeigt sich der Musiker selbstkritisch. Er erzählt von seiner Sucht nach dem Schmerzmittel, die ihn lange begleitete. Schon als 15-jähriger sei er erstmals mit Tilidin in Berührung bekommen. Was folgte, war direkt ein schlimmer Absturz. Zwei Tage lang habe er sich übergeben müssen. Dennoch wurde er süchtig: „Du gehst nicht schaukeln mit 15. Einer holt Gras, einer holt Tilidin, dann chillst du halt den ganzen Tag. Und jeden Tag von vorne“, berichtet der Rapper. „Du kannst nicht ohne, weil es dich dann fickt. Du sitzt dann da wie ein vercrackter Junkie.“