Charli xcx hat The-1975-Drummer George Daniel geheiratet

The 1975 live in Berlin: Wohnzimmerkonzert der besonderen Art

Chappell Roan & Charlie XCX: Das ist der Summer of 24

Er war sowohl Inhalt als auch Produzent auf ihrem Hit-Album BRAT: Charli xcx hat ihren Partner George Daniel geheiratet. Seit Ende 2023 waren die beiden Musiker verlobt, nun bestätigte sie die Hochzeit durch ein TikTok-Video.

Eine kleine Hochzeit in London

Wie „PA“ berichtet, soll sich das Paar am Samstag (19. Juli) in London das Ja-Wort gegeben haben. Die beiden waren seit mehr als einem Jahr verlobt und kannten sich bereits zuvor seit einiger Zeit. George Daniel ist vor allem als Schlagzeuger der britischen Band The 1975 bekannt. Er ist außerdem auch als Songschreiber und Produzent tätig.

Nun hat die 32-Jährige die Ehe bestätigt. In einem TikTok-Video, das einen Tag nach der Hochzeit veröffentlicht wurde, posiert sie in einem Hochzeitskleid samt ihrer typischen schwarzen Sonnenbrille mit der Aufschrift: „Wenn George nicht weint, wenn er mich den Gang runterlaufen sieht“ – und dreht sich dabei um. In der Bildunterschrift heißt es: „Glücklicherweise hat er es getan xx“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Schon zuvor kursierten Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, auf denen das Paar vor der Location im kleinen Kreis mit Gäst:innen die Vermählung feierte. Bereits länger wurde unter Fans spekuliert, ob die Hochzeit vielleicht sogar schon stattgefunden habe oder eben nicht.

Musikalische Zusammenarbeit wurde zur Liebesgeschichte

Die beiden arbeiteten schon an Charli xcxs 2022er-Album CRASH zusammen, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten. Auf BRAT produzierte Daniel den Song „Apple“ mit und war auch Lyric-Content– der Track „Talk Talk“ ist eine Hommage an die Kennenlernphase des Paares.

Mit BRAT konnte sich Charlotte Emma Aitchison, wie Charli xcx mit bürgerlichem Namen heißt, drei Grammy Awards 2025 sichern. Das Album löste den sogenannten „Brat Summer“ aus und das grellgrüne, minimalistische Artwork wurde vielfach kopiert. Zusätzlich zum eigentlichen Album veröffentlichte sie mehrere Remix-Alben, auf denen unter anderem Billie Eilish, Lorde und auch Matty Healy, Sänger von The 1975, als Feature-Stars zu hören sind.