Matty Healy: Redet er sich nun „alles von der Seele“ über Taylor Swift?

Gerüchten zufolge soll sich ein neuer Song um die kurze Beziehung der beiden drehen.

Auf dem 2024er THE TORTURED POETS DEPARTMENT von Taylor Swift sollen gleich mehrere Referenzen zu ihrer Liaison mit dem Sänger und Songwriter von The 1975 zu finden sein. Wird Matty Healy auf der nächsten Platte seiner Band mit eigenen Andeutungen und Seitenhieben gen Swift aufwarten? Ein Insider will erfahren haben, dass dem so ist und Healy nun so richtig auspacken wird.

Die Abrechnung zur Kurz-Beziehung im Jahr 2023 folgt jetzt?

Die Gerüchte in Bezug auf Beziehungsabrechnung auf Albumlänge stammen von „The Sun“. Da will man mit einer Person gesprochen haben, die Matty Healy angeblich nahe steht und die Infos hat. Denn offiziell angekündigt ist noch keine neue Platte von The 1975. Aber dem Insider zufolge ist eine ebensolche in der Mache und darauf soll es tatsächlich so einige Zeilen in Richtung Taylor Swift und ihrer Zeit als Paar geben.

Konkret wäre da der Track mit dem mutmaßlichen Titel „God Has Entered My Body“. In dem soll es eine Textzeile geben, die in Richtung von Healys Ex heißt: „Keep your head up princess, your tiara is falling“. Zu Deutsch: „Halt den Kopf hoch, Prinzessin, dein Diadem fällt.“ Die vermeintlich Royale in dem Szenario = Taylor Swift.

Sind The 1975 aktuell im Studio?

Die Healy nahestehende Person soll auch offenbart haben, dass sich die britischen Indierocker derzeit im Studio für Albumaufnahmen befinden würden. Zu dem auf Swift bezogenen Track wusste der Insider zu erzählen: „Matty wird sich nie öffentlich zu seinen Beziehungen äußern, aber in seinen Songs lässt er seine tiefsten Gefühle heraus und spricht sich alles von der Seele.“

Da dies nur gegenüber „The Sun“ berichtet wurde, bleibt diese Songzeile sowie der Trackname und die Planung der sechsten Platte aber weiterhin ein Gerücht. Niemand von The 1975 hat sich dazu bisher geäußert.

Matty Healy meinte zuletzt gegenüber „Doomscroll“, dass er nicht die Intention hatte, seine Zeit mit dem 35-jährigen US-Popstar im Sommer 2023 in Songform zu bringen. Bei Reddit ließ sich der ebenfalls 35-Jährige nur zu der Aussage hinreißen, dass die News zu LP und Swift-Lied „riesig“ sei, „wenn sie stimmt“, so der witzelnde Sänger.