Matty Healy droht Fans mit Doxing

Kommentare zum Rohmilchkonsum seiner Verlobten machten The-1975-Frontmann Matty Healy emotional.

Matty Healy macht erneut mit fragwürdigen Aussagen auf sich aufmerksam. Dieses Mal droht er Fans mit Doxing.

Milch als Streitgrund

Der The-1975-Frontmann wurde über X (ehemals Twitter) ausfallend. Grundlage für die Drohung waren Stimmen, die unter einem Kochvideo seiner Verlobten Gabbriette Bechtel kritisierten, dass sie Rohmilch nutzte. Daraufhin schrieb Matty Healy: „Wenn ich noch einen beschissenen Twitter-Barista sehe, der jemals auch nur eine Sache über meine Gabi sagt, werde ich meine psychischen Erkrankungen in vollem Umfang nutzen und ihn doxen und fertigmachen.“

Unter Doxing versteht man das Veröffentlichen personenbezogener Daten mit bösartigen Absichten gegenüber einer potentiell vormals anonymen Person – beispielsweise das Teilen von Klarnamen oder Adresse. Seinen Post löschte der Musiker mittlerweile. Das ursprüngliche Video seiner Verlobten samt Gegenstimmen in den Kommentaren ist jedoch noch zu sehen.

Matty Healys umfangreiche Streit-Historie

Die Drohung war nicht der einzige aufsehenerregende Tweet, den Matty Healy in jüngster Vergangenheit teilte. Zuletzt hatte sich der Musiker in einen Streit mit der Rapperin Azealia Banks begeben. Diese hatte sich kritisch gegenüber Charli XCX’ Look geäußert. Da Charli XCX mit The-1975-Kollege George Daniel verlobt ist, fühlte sich Healy offenbar berufen, für sie in die Bresche zu springen. „All die Frauen, die du attackierst, scheinen kulturell relevante, attraktive, polarisierende und nette Leute zu sein. Ich glaube, das macht dich eifersüchtig, weil du zwar talentiert bist, aber ansonsten ein Reinfall. Rappe einfach, Bro“, schrieb Healy. Es folgte ein hitziger Schlagabtausch.

Über Taylor Swift ins Aus

Matty Healys wohl größter Furor hing ebenfalls mit einer Frau zusammen. Nachdem er 2023 für einige Wochen mit Popstar Taylor Swift ausging, fluteten Beispiele für problematisches Verhalten seinerseits das Internet. Diese reichten von der Beziehung voran gegangen Aussagen, dass eine Verbindung zu Swift ihn „entmannen“ würde, bis hin zu sexistischen und rassistischen Kommentaren des Musikers. Die kurze Romanze war außerdem Gegenstand zahlreicher Analysen von Taylor Swifts aktuellem Album THE TORTURED POETS DEPARTMENT, welches im April 2024 erschien.