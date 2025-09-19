„Charlie Kirk Show“-Produzent: „Er liebte es, in ,South Park’ zu sein“

Charlie Kirk würde es angeblich wollen, dass die „South Park“-Folge über ihn wieder zu sehen ist.

Andrew Kolvet, Executive Producer der „Charlie Kirk Show“ und enger Freund des ermordeten konservativen Aktivisten, hat sich nach dem Tod von Charlie Kirk zu dessen Darstellung in der Serie South Park geäußert. Kolvet erklärte, Kirk habe es „geliebt, dass er in ,South Park’ vorkam“ und wäre der Meinung gewesen, dass die Folge weiterhin ausgestrahlt werden solle.

Die am 6. August ausgestrahlte Episode von „South Park“ mit dem Titel „Got a Nut“ zeigte, wie Cartman Kirk nachahmt und mit Studenten über Politik debattiert. Nachdem Kirk am 10. September während einer Rede an einer Universität erschossen worden war, nahm Comedy Central die Folge jedoch aus der linearen Ausstrahlung. Auf Paramount+ bleibt sie dagegen weiterhin abrufbar.

„Als jemand, der mit einer gewissen Autorität darüber sprechen kann: Charlie liebte es, dass er in ,South Park’ vorkam“, schrieb Kolvet auf X. „Er hat es mir viele Male gesagt. Er würde wollen, dass die Episode wieder online ist.“

Charlie Kirk äußerte sich selbst positiv zur „South Park“-Satire

Bereits im Juli, als ein erster Teaser zur Folge veröffentlicht wurde, hatte Kirk positiv auf die Satire reagiert. „Ehrlich gesagt war meine erste Reaktion, dass ich ein bisschen gelacht habe“, sagte er in einem Interview mit Fox News Digital. Kirk erinnerte daran, dass er „South Park“ schon in der Highschool gesehen habe, und bezeichnete die Serie als „chancengleich beleidigend“. „Es ist irgendwie lustig, und es zeigt ein Stück weit, welchen kulturellen Einfluss und welche Resonanz unsere Bewegung erreichen konnte. Ich sehe das als eine Ehre.“

Damals änderte Kirk sogar das Profilbild der „Charlie Kirk Show“ auf Instagram und TikTok: Es zeigte einen Screenshot von Cartman als Charlie Kirk. Diese Profilfotos sind bis heute auf den Social-Media-Kanälen zu sehen.

Der umstrittene Gründer von Turning Point USA fügte damals auch hinzu: „Wir als Konservative müssen in der Lage sein, einen Witz zu ertragen. Wir sollten uns nicht so ernst nehmen. Das ist etwas, das die Linke schon immer getan hat – zu ihrem großen Nachteil und dem ihrer Bewegung. Schauen Sie, das sind professionelle Comedians. Sie werden mich wahrscheinlich verulken, und ich finde das in Ordnung. Darum geht es doch, wenn man im öffentlichen Leben steht und etwas bewirken will.“