MAGA-Fans machen „South Park“ für Charlie Kirks Tod verantwortlich

Leck mich am Arsch! So reagiert „South Park“ auf das Weiße Haus

Eine Parodie des rechtskonservativen Aktivisten habe zu seiner Ermordung geführt, so MAGA-Anhänger.

MAGA-Unterstützer halten die Serie „South Park“ für schuldig an dem Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk. Dieser war am 10. September auf einem Universitätscampus in Utah erschossen worden.

Nach dem Mord gaben mehrere Nutzer:innen in den sozialen Medien „South Park“ die Schuld an der Tat, insbesondere der Folge „Got A Nut“ vom 6. August, wie Newsseiten wie „New York Post“ und „NME“ berichten. Die Folge parodiert Kirk und seine Rolle als Aktivist in der rechtskonservativen Szene. Dort verhält sich die Figur Cartman als konservativer Kommentator, der mit Student:innen an Colleges diskutiert und dabei Kirks Frisur und Verhaltensweisen imitiert.

Sender nimmt Folge aus dem Programm

Comedy Central hat die umstrittene Folge derweil dem Programm genommen. Der Sender, der zu Paramount Skydance gehört, entfernte die Wiederholung der Folge „Got a Nut“ am Mittwochabend kommentarlos aus seinem Kabelprogramm, nur wenige Stunden nach dem Attentat.

Hier einen Ausschnitt aus „Got A Nut“ anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass das Attentat auf Kirk durch die Folge motiviert war. Allerdings stellen Nutzer:innen auf der Plattform X Verbindungen zwischen der Satire und dem Attentat her, berichtet „NME“: „Trey Parker und Matt Stone haben Blut an ihren Händen. South Park muss aus allen Streaming-Diensten entfernt werden“, schrieb eine Person über die Serienproduzenten. „South Park hat zweifellos den Hass geschürt, der notwendig war, um Kirk zu ermorden“, so ein anderer Nutzer. Ein weiterer Nutzer behauptet: „South Park tötet langsam die Konservativen.“

Kirk fand die Parodie „urkomisch“

Kirk selbst hatte seine Darstellung in „South Park“ mit Humor aufgenommen, sie als „urkomisch“ bezeichnet und einen Ausschnitt auf TikTok geteilt. Die „South Park“-Schöpfer Trey Parker und Matt Stone haben sich bislang noch nicht öffentlich zu dem Vorfall geäußert.