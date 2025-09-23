Jimmy Kimmel ist zurück auf Sendung – zumindest bei ABC

ABC hat seine Suspendierung zurückgezogen – aber manche Partnersender machen nicht mit.

Jimmy Kimmel ist zurück: Der Sender ABC hat seine Suspendierung zurückgezogen. Die Show „Jimmy Kimmel Live!“ wird ab dem 23. September wieder ausgestrahlt.

„Jimmy Kimmel Live!“ wieder am Start: Die Erklärung von ABC

Disney begründete die Suspendierung Kimmels und die anschließende Rücknahme der Entscheidung in einer Presseerklärung mit den Worten: „Letzten Mittwoch haben wir beschlossen, die Produktion der Serie zu unterbrechen, um eine weitere Verschärfung der angespannten Situation in einem emotionalen Moment für unser Land zu vermeiden. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir einige der Kommentare für unpassend und daher unsensibel hielten. Wir haben in den letzten Tagen intensive Gespräche mit Jimmy geführt und sind nach diesen Gesprächen zu dem Entschluss gekommen, die Serie am Dienstag wieder auf Sendung zu bringen.“

Nicht alle Partnersender ziehen mit

Doch nicht alle ABC-Partnersender werden Kimmels Comeback zeigen. Sinclair, einer der größten lokalen Fernsehsender der USA, erklärte, seine ABC-Partner würden die Show „ab Dienstagabend“ umgehen. Sinclair kündigte an, stattdessen Nachrichtensendungen zu senden. „Wir führen derzeit Gespräche mit ABC, um die mögliche Rückkehr der Show zu prüfen“, sagte ein Sinclair-Sprecher gegenüber CNN.

Sinclairs konservative Eigentümer hatten zur Entscheidung der ABC-Muttergesellschaft Disney beigetragen, die Show vorübergehend aus dem Programm zu nehmen.

Kimmel plant, die Kontroverse in seinem Monolog am Dienstagabend anzusprechen, so eine mit Kimmels Plänen vertraute Quelle gegenüber CNN.

Rücknahme folgt auf massive Welle der Kritik

Am 17. September hatte die Disney-Tochter ABC die Late Night Show Kimmels aufgrund dessen Äußerungen über den Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk suspendiert. Medienberichten zufolge hatte der Vorsitzende der Federal Communications Commission (FCC) und Trump-Anhänger Brendan Carr Druck auf ABC ausgeübt, Jimmy Kimmel abzustrafen. Als Einspruch gegen Kimmels Kommentare kündigte die Nexstar Media Group daraufhin an, dass ihre ABC-Tochtergesellschaften „Jimmy Kimmel Live!“ auf unbestimmte Zeit auf Eis legen würden.

In den vergangenen Tagen hatte es aber massive Kritik an der Suspendierungsentscheidung von ABC gegeben. Prominente und Politiker:innen, darunter Olivia Rodrigo, U2 und auch der ehemalige Präsident Barack Obama, bezeichneten den Schritt als politische Zensur und im Widerspruch zum Geist der amerikanischen Verfassung.