Nura legt sich mit Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf an

Nura wirft der deutschen Entertainmentelite „Heuchelei“ vor.

Nura richtet sich via Instagram gegen deutsche Moderatoren wie Klaas Heufer-Umlauf, Jan Böhmermann, Joko Winterscheidt, ganz im Allgemeinen den Sender ProSieben und auch die Musikerin Balbina.

Deswegen teilt Nura aus

„Ihr habt euch mit der falschen Psychotante angelegt“, sagt Nura in die Kamera ihres Handys. Unter dem Instagram-Story-Highlight „Heuchelei“ rechnet die Rapperin und Schauspielerin mit den Moderatoren ab, hätten diese sie letztlich 2023, nach einem kontroversen Bildbeitrag auf Instagram, von ihren Shows – bzw. im Falle von Balbina in ihrer Rolle als Kreativdirektorin des Polyton von der Preisverleihung – ausgeladen.

Das Thema, das die Musikerin dafür wieder aufrollt, begann 2023. Nura wäre nämlich am 10. Oktober bei der ProSieben-Show „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf zu Gast gewesen, um ihr damals neu erschienenen Albums PERIODT zu promoten. Doch sie wurde kurzerhand wieder ausgeladen.

Warum Nura damals ausgeladen wurde

Grund war ihr Instagram-Post vom 8. Oktober. In dem teilte sie damals einen Ausschnitt des Musikvideos zu ihrem Song „NUBU“, in dem sie mit anderen Menschen vor einem Basketball-Korb posierten, auf dem „Free Palestine“ geschrieben stand. Also einen Tag nach dem 7. Oktober 2023, die Terrororganisation Hamas jüdische Wohngebiete und Veranstaltungen überfiel. Laut „Deutschlandfunk“ starben zu dem Zeitpunkt 1200 Menschen, 250 wurden entführt.

Nura selbst entschuldigte sich wenige Tage später via Instagram bei allen, die sich durch ihren Beitrag verletzt fühlten. Sie beharrte dennoch auf das Leid der Palästinenser:innen, die seit über sieben Jahrzehnten unter Unterdrückung leiden müssten und betonte, dass sie bei Menschen keinen Unterschied mache. „Leid ist leid“, hieß es von ihr damals dazu. „Krieg ist nie eine Lösung, und für das, was aktuell passiert, stehe ich nicht als Befürworterin.“

Nura erklärte weiterhin zu dem Musikvideo, dass es Tage vor dem Angriff der Hamas finalisiert worden und auf YouTube erschienen sei, aber sie verstehe, dass Menschen negativ auf ihren Post reagierten. Das Musikvideo zu „FUBU“ wurde kurz darauf von Nuras YouTube-Kanal genommen, obwohl der Song selbst keinerlei Bezug zu Israel oder Palästina nimmt. Darin konzentrieren sich Nura und ihre Feature-Gäste vor allem darauf, wie Angehörige von Minderheiten zu Trendsetter:innen erkoren, und anschließend ihrer eigenen Kultur beraubt werden. Ihre Plattenfirma Universal Music meldete sich damals nachträglich zu dem Vorfall und begrüßte Nuras Entschuldigung und ihr konsequentes Handeln, das Video und den Post aus dem Netz zu nehmen. Das Statement schützte die Musikerin jedoch nicht: Immer mehr Veranstalter:innen luden sie 2023 aus und manche unterstellten ihr eine antisemitische Haltung. Doch nun möchte Nura das Thema neu angehen.

Nuras verbaler Angriff auf Jan Böhmermann und Co.

Damals blieb es nach dieser Aussage ruhig um die Rapperin, sie zog sich zurück und äußerte sich abseits ihrer Entschuldigung auf Instagram nur einmal knapp auf einem Konzert im Hamburger Gruenspan dazu. Aber nun wählte Nura doch die Offensive. Am Abend des 29. September kritisierte sie in ihrer Instagram-Story umfangreich.

„Uns wird vorgeworfen, dass wir keine Unterschiede machen würden, ob wir jüdisches oder muslimisches Leid sehen. Aber Bro, ihr seid diejenigen“, ruft sie in die Innenkamera ihres Handys. Damit gemeint ist dabei explizit Jan Böhmermann. Der Moderator hätte sich 2023 in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ mit Olli Schulz über Nura ausgelassen. Böhmermann sagte in der Folge vom 10. Oktober 2023 konkret zu Nuras besagten Instagram-Beitrag: „Am schlimmsten sind die Leute, wo ich immer gedacht habe, dass die so einigermaßen alle Latten am Zaun haben — wie kann das denn sein, ausgerechnet Nuras Post, ausgerechnet am Tag des Massakers? Wie man da so ’n ‚Free Palestine‘-Ding raushauen und sich dann wundern, dass das irgendwie scheiße ankommt?“

Dazu meint Nura in ihrer Instagram-Story nun, dass sich die Moderatoren damals zu zurückhaltend geäußert hätten und betitelt Aussagen wie die von Böhmermann zudem als „Diffamierung“. So heißt es von ihr: „Ist es denn nicht gut, dass wir auf die Straßen gehen und demonstrieren? Und dann sitzt du in deinem Podcast und lachst, weil wir das Recht auf Meinungsfreiheit nutzen, uns von der Polizei verprügeln lassen und uns selbst in Gefahr bringen. Du hast doch sonst zu allem einen Take — warum sagst du jetzt nichts?“

Die Musikerin wirft Böhmermann, aber auch Winterscheidt, Heufer-Umlauf, Balbina und ProSieben vor, sich als unparteiisch und neutral zu geben, sich damit aber auch „still und heimlich“ vom Diskurs und der damit zusammenhängenden Kritik rund um die Israel-Palästina-Thematik zu entziehen. Dass Klaas Heufer-Umlauf damals kein Statement zur Ausladung Nuras machte, sich jetzt aber solidarisch mit Gaza zeige, hält die Musikerin für „Heuchelei“, wie sie in ihren Storys erzählt.