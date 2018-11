Cherry Glazerr gehen 2019 mit ihrem neuen Album „STUFFED & READY“ auf Deutschland-Tour

Cherry Glazerr veröffentlichten ihr aktuelles Studioalbum APOCALIPSTICK am Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Das Album wurde von Kritikern gelobt, die Auftritte von Cherry Glazerr hymnisch gefeiert. Es folgten Kollaborationen und gemeinsame Auftritte mit Against Me!, The Breeders und Portugal.The Man sowie eine gemeinsame EP mit Psychic Temple.

Das Album könnt Ihr hier kaufen

Ihre nächstes Album STUFFED & READY wird am 1. Februar 2019 erscheinen und soll inhaltlich nahezu das Gegenstück zum Vorgänger darstellen. Nach innen gewandt, mit verändertem Songwriting begibt sich die Band, die neben der für den Gesang verantwortlichen Clementine Creevy aus Devin O’Brien am Bass und Tabor Allen an den Drums besteht, auf neue Wege. Aber keine Sorge: Auch wenn Cherry Glazerr jetzt nachdenklicher daherkommen, ihrer unverwechselbaren Mischung aus Rock’n’Roll, Epik und ambitioniertem Trash tut das keinen Abbruch. Im April kommen sie zu uns auf Tour.

„STUFFED & READY“ hier bestellen

Hier die Tour-Termine von Cherry Glazerr in Deutschland 2019:

10.04. Hamburg, Molotow SkyBar

15.04. Berlin, Musik & Frieden

16.04. Köln, Blue Shell

Karten gibt es hier, der Vorverkauf läuft seitdem 16.November 2018.

Eine erste Kostprobe des neuen Albums gibt es auch schon: Hier das Video zu „Daddi“.