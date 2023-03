Christiana Ricci wurde mit Klage-Drohung zu Sexszene gezwungen

Foto: Getty Images for Netflix, Charley Gallay. All rights reserved.

Christina Ricci bei der "Wednesday"-Prämiere 2022 in Los Angeles, Kalifornien. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Netflix)

Christina Ricci hat in einer Talkshow erzählt, dass ihr mit einer Klage gedroht wurde, als sie sich vor Jahren weigerte, eine Sexszene „auf eine bestimmte Art und Weise“ zu drehen. Sie sei der Meinung, dass junge Schauspielerinnen heute besser Möglichkeiten hätten darüber zu entscheiden.

„Es ist toll zu sehen, dass sie nicht unbedingt das durchmachen müssen, was wir durchmachen mussten“, sagte die 43-Jährige in dem Interview mit „The View“. „Sie sind in der Lage zu sagen: ‚Ich will diese Sexszene nicht machen. Ich werde mich nicht ausziehen.‘ Sie können sich selbst Grenzen setzen, die uns nie erlaubt waren. Jemand hat mir einmal gedroht, mich zu verklagen, weil ich eine Sexszene nicht auf eine bestimmte Art und Weise drehen wollte.“

Zwar wirke es in Film und Fernsehen so, als gäbe es heutzutage mehr Sexszenen als früher, jedoch fänden diese in einer ganz anderen und deutlich sichereren Umgebung statt: „Jetzt, wo es eher ihre Entscheidung ist und nicht mehr etwas, zu dem man gezwungen wird, kann man sich auch darauf einlassen oder einschätzen, wie wichtig es für die Handlung ist. Ich glaube, wenn man jemandem die Kontrolle über etwas derartiges wegnimmt, dann will man es einfach nicht mehr machen.“

Ihren Durchbruch hatte Christina Ricci als Wednesday Addams 1991 und 1993 in zwei „Addams Family“-Filmen. Auch in der nach dem Charakter benannten Netflix-Serie ist sie zu sehen, dieses Mal jedoch als Lehrerin an der Seite von Jenna Ortega, die die titelgebende Hauptrolle übernimmt. Eine zweite Staffel der Erfolgsserie wurde schon von offizieller Seite bestätigt.