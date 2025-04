Christopher Annen & Francesco Wilking: Ihre 10 aktuellen Lieblingsalben

Auf ihrer am 7. Februar veröffentlichten Platte ALLES WAS ICH JE WERDEN WOLLTE liefern Christopher Annen & Francesco Wilking 15 Songs, die weise das Menschsein auf den Punkt bringen. Aber was haben die beiden am liebsten auf den Ohren? Wir haben nach ihren derzeitigen Hörgewohnheiten gefragt. Here we go …

Francesco Wilking hört:

Doechii – ALLIGATOR BITES NEVER HEAL (2024)

Mac Miller – BALLOONERISM (2025)

Calcutta – RELAX (2023)

Jerry Paper – INBETWEEZER (2024)

SZA – SOS DELUXE: LANA (2024)

Christopher Annnen hört:

Nichtseattle – HAUS (2024)

Bob Dylan – BLOOD ON THE TRACKS (1975)

Joanna Newsom – HAVE ONE ON ME (2010)

Stefanie Schrank – Schlachtrufe BRD (2024)

International Music – DIE BESTEN JAHRE (2018)

Mehr zu Christopher Annen & Francesco Wilking

ME-Autor Thomas Winkler schrieb zu der Platte der beiden: „Langsam wird’s dann doch unübersichtlich. Seit Tele auf Eis liegen, mag sich Francesco Wilking nicht mehr festlegen. Zu seinen vielen Projekten wie Die Höchste Eisen­bahn, Crucchi Gang oder Artur & Vanessa kommt nun ein weiteres zusammen mit Christopher Annen, dem Gitarristen von AnnenMayKan­tereit. Und da alles, was dieser Kö­nig Midas der Berliner Indie-Szene anfasst, zu Gold zu werden scheint, ist auch ALLES WAS ICH JE WERDEN WOLLTE, das Debütalbum des Duos, ganz wundervoll geraten.“