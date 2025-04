Fuffifufzich: Das sind ihre 7 aktuellen Lieblingssongs

Auf ihrer am 24. Januar veröffentlichten Platte FEEL ZU SPÄT liefert Fuffifufzich einen spielerischen Umgang mit Zitaten und Einflüssen. Aber was hat die Berlinerin, die mit bürgerlichem Namen Vanessa Loibl heißt und auch als Schauspielerin bekannt ist, am liebsten auf den Ohren? Wir haben nach ihren derzeitigen Hörgewohnheiten gefragt. Here we go …

1. Pedro Mizutani & Skinshape — Eu Pensei (2024)

2. Okay Kaya, Adam Green — In Regards To Your Tweet (2022)

3. Luther Vandross — Never Too Much (1981)

4. Prince — Silver Tongue (2004)

5. Fernanda Abreu — Speed Racer (1990)

6. SAULT — Envious (2022)

7. Giveon — Stuck On You (2021)

8. Life Without Buildings — New Town (2001)

9. Rina Mushonga — Narcisc0 (2019)

10. Billylildove — She Got The Bomb (2023)

Mehr zu Fuffifufzich

Gegelte Haare und Sonnenbrille = Fuffifufzich. So könnte die Gleichung zur Beschreibung der Musikerin vielleicht aufgehen. Ihre Musik, angereichert mit gesprochenen Dialogen auf „Denglisch“, klingt nach seichten Synth-Wellen, Lo-Fi und Pop der 90er. Die DIY-Ästhetik, sowohl in Bild als auch in Ton, erzeugt Nähe, die Fuffifufzich inhaltlich durch die Thematisierung von Großstadt-Erlebnissen, viel „Love“ und der Beschreibung alltäglicher Gedanken ausweitet. Nach eigenen Angaben inspirieren die Musikerin vor allem Rio Reiser, Ton Steine Scherben, Herbert Grönemeyer und Easter.

Eigentlich ist Vanessa Loibl aka Fuffifufzich ausgebildete Schauspielerin. Mit zehn Jahren spielte sie bereits die Rolle der Nicole Deile in der Soap „Marienhof“, nach dem Abitur folgte das Schauspielstudium an der Universität der Künste Berlin. Die folgenden Jahre war Loibl Teil verschiedener deutscher Ensembles sowie Fernseh-, Kino- und Hörspielproduktionen.

2019 kursierte vor allem folgende prägnante Songzeile aus ihrer ersten Single „Heartbreakerei“ (feat. Magic Island): „Hallo 1-1-0, ist da die Po-Po-lizei. Ich möchte Anzeige erstatten wegen Heartbreakerei.“