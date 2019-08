Cigarettes After Sex: Album, Tour, neuer Song im Stream – alle Details

Nachdem 2017 das Debütalbum von Cigarettes After Sex erschienen ist, das den gleichen Namen wie die Band trägt, kündigten sie jetzt ihr neues Album CRY an. Es soll am 25. Oktober 2019 erscheinen.

Zeitgleich kündigten Cigarettes After Sex eine große Tour an, bei der sie quer durch die USA, Niederlande, Brüssel, Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Luxemburg, Schweden und Norwegen reisen werden.

Am 28. August 2019 veröffentlichten sie zudem, als Vorgeschmack auf das neue Album, die erste Single „Heavenly“.

Werbung

Das Debütalbum der aus El Paso stammenden Band erschien am 9. Juni 2017. Die Rezension vom Musikexpress findet Ihr hier:

Die Tracklist des neuen Album CRY liest sich wie folgt:

01. Don’t Let Me Go

02. Kiss It Off Me

03. Heavenly

04. You’re the Only Good Thing in My Life

05. Touch

06. Hentai

07. Cry

08. Falling In Love

09. Pure

Vom 26. Oktober 2019 bis zum 09. April 2020 befindet sich Cigarettes After Sex auf großer Welttournee. Die Termine:

26.09.2019 – Vancouver, BC @ Commodore Ballroom

27.09.2019 – Seattle, WA @ Neptune

29.09.2019 – Portland, OR @ Crystal Ballroom

01.10.2019 – Oakland, CA @ Fox Theater

03.10.2019 – Los Angeles, CA @ The Wiltern

04.10.2019 – Santa Ana, CA @ Yost Theater

05.10.2019 – San Diego, CA @ The Observatory

07.10.2019 – Phoenix, AZ @ The Van Buren

08.10.2019 – Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

10.10.2019 – Denver, CO @ Ogden Theater

11.10.2019 – Kansas City, MO @ The Truman

12.10.2019 – Omaha, NE @ Slowdown

13.10.2019 – Minneapolis, MN @ First Avenue

15.10.2019 – Madison, WI @ The Sylvee

16.10.2019 – Chicago, IL @ Thalia Hall

17.10.2019 – Chicago, IL @ Thalia Hall

18.10.2019 – Covington, KY @ Madison Theater

19.10.2019 – Indianapolis, IN @ The Vogue

21.10.2019 – Toronto, ON @ Danforth Music Hall

23.10.2019 – New York, NY @ Webster Hall

24.10.2019 – Brooklyn, NY @ Brooklyn Steel

25.10.2019 – Washington, DC @ 9:30 Club

26.10.2019 – Philadelphia, PA @ Union Transfer

27.10.2019 – Boston, MA @ House of Blues

02.11.2019 – Amsterdam, NL @ Paradiso

03.11.2019 – Amsterdam, NL @ Paradiso

07.11.2019 – Brüssel, BE @ Cirque Royal

08.11.2019 – Paris, FR @ Olympia

09.11.2019 – Benidorm, ES @ Primavera 20th Anniversary Weekender

11.11.2019 – Barcelona, ES @ Sala Apolo

12.11.2019 – Barcelona, ES @ Sala Apolo

14.11.2019 – Mailand, IT @ Alcatraz

16.11.2019 – Zürich, CH @ Plaza

17.11.2019 – Zürich, CH @ Plaza

18.11.2019 – Wien, AT @ Arena

19.11.2019 – Wien, AT @ Arena

20.11.2019 – Prag, CZ @ Roxy

22.11.2019– Kopenhagen, DK @ The Grey Hall

23.11.2019 – Berlin, DE @ Tempodrome

25.11.2019 – Köln, DE @ Palladium

27.11.2019 – Manchester, UK @ Albert Hall

28.11.2019 – London, UK @ Shepherds Bush Empire

23.03.2020 – Bristol, UK @ Academy

24.03.2020 – London, UK @ Hammersmith Apollo

25.03.2020 – Birmingham, UK @ Institute

27.03.2020 – Leeds, UK @ University

28.03.2020 – Glasgow, UK @ Barrowland

29.03.2020 – Liverpool, UK @ Academy

01.04.2020 – Hamburg, DE @ Fabrik

03.04.2020 – Oslo, NO @ Rockefeller

04.04.2020 – Stockholm, SE @ Slatkyrkan

06.04.2020 – Aarhus, DE @ Voxhall

08.04.2020– Luxembourg City, LU @ Den Atelier