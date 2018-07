Melt Festival 2018: Seht hier das Konzert von Cigarettes After Sex im Stream

Greg Gonzalez mit Cigarettes After Sex live in Paris am 25. Mai 2018

Vom 13. – 15. Juli ging das Melt Festival 2018 über die Bühnen Ferropolis‘. Nachdem zwei Wochen vorher beim Splash in schöner Tradition deutscher und internationaler HipHop abgefeiert wurde – hier lang bitte zu unserem Nachbericht –, gaben sich und ihren Fans beim Melt unter anderem Florence + the Machine, The xx, Mura Masa und Nina Kraviz die Ehre. Die 21. Ausgabe des Melt Festival zeigte sich mit Dragshow, Menstruationszelt und Whitney Houston zudem so queer und weltoffen wie noch nie ­– und bewies damit, dass ein diverses Line-up auch kommerziellen Festivals gut tut.

Arte übertrug am Wochenende nicht nur ausgewählte Shows im Livestream, Mitschnitte davon sind nun auch in der Mediathek des TV-Senders zu finden. Zum Beispiel die der Konzerte von Little Dragon, Superorganism, Bonobo, Parcels, Odesza, Yung Hurn, WhoMadeWho, Gurr, Glass Animals und Fischerspooner.



Das 59-minütige Video ist bis zum 17. August 2018 verfügbar.

Das Debütalbum der seit 2008 bestehenden, aus Texas stammenden und in Brooklyn lebenden Ambient-Pop-Band Cigarettes After Sex erschien im Juni 2017. ME-Autorin Julia Lorenz schrieb darüber, Greg Gonzalez kredenze „das volle Methadonprogramm auf Albumlänge: Schwindsüchtige Gitarren hallen durch sphärische Weiten, während sich die Rhythmusgruppe am Verblassen versucht. Über allem schwebt erhaben Gonzalez’ androgyne Stimme. Die langsame Verführung beherrschen Cigarettes After Sex perfekt, doch wollen sich aus dem wolkigen Wabern leider keine Songideen schälen. Eine Zigarette danach für Tantra-Fans.“