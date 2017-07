Clipfish.de ist weg, dafür gibt es jetzt den Streaming-Dienst „Watchbox“

Wir würden an dieser Stelle gern lang und breit erklären, was man in letzter Zeit so alles auf Clipfish, dem von RTL 2006 gestarteten Videoportal finden konnte. Allerdings waren wir seit gefühlt 8 Jahren nicht mehr auf der Website – und der Rest Deutschlands wohl auch nicht. Deshalb wurde Clipfish nun als Marke eingestampft und in Watchbox umgewandelt.

Watchbox ist ein Streaming-Dienst, der kostenfrei ist und via Werbung refinanziert werden soll. Im Angebot: Serien wie „Utopia", „A You Doctor's Notebook" mit Daniel Radcliffe und Jon Hamm oder „Match Point" von Woody Allen. Dazu wurden viele Anime-Serien von Clipfish in die Watchbox-Mediathek übertragen.

Das Design der Mediathek erinnert an beliebte Streaming-Dienste wie Netflix. Der Unterschied: Es ist kein Abo und keine monatliche Gebühr nötig – nicht schlecht. Nun muss sich nur das Programm dynamisch und qualitativ hochwertig weiterentwickeln.

Hier geht es direkt zur Website von Watchbox.