Wer brav und populär ist, wird schnell zur Zielscheibe. Niemand weiß das besser als Coldplay. Die Band rund um Frontmann Chris Martin wird gerne verspottet, aber an ihrem Erfolg zweifelt niemand. Mit mehr als 100 Millionen verkaufter Alben, unzähligen Hits und vollen Konzerthallen ist Coldplay eine der wichtigsten Musikgruppen der Nuller- und Zehnerjahre.

Jetzt kommen Coldplay am 10., 12. und 13. Juli für drei Konzerte nach Berlin.

Tickets

Das Coldplay-Konzert im Olympiastadion am 10. Juli ist fast ausverkauft. Einzelne Tickets gibt es noch für mindestens 150 Euro. Für die Auftritte am 12. und 13. Juli sieht es ein bisschen besser aus, aber die Uhr tickt. Karten können hier erworben werden. Die Preise fangen bei 81,65 Euro an.

Der Einlass startet jeweils gegen 17 Uhr, das Programm beginnt an den drei Abenden etwa um 18 Uhr. Als Support wurden am 10. Juli die Band London Grammar und die Hamburger Sängerin Zoe Wees angekündigt. Am 12. Juli tritt die R&B-Sängerin H.E.R und Zoe Wees erneut auf. Während des letzten Konzertes sind H.E.R und Alli Neumann als Support-Acts dabei.

Anfahrt

Das Olympiastadion erreicht Ihr ganz bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am besten mit den S-Bahn-Linien S3 oder S9 jeweils bis zur Station Olympiastadion. Von da aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Alternativ kann man das Konzert auch mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle Flatowallee erreichen. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion. Eine andere Möglichkeit ist die Buslinie 104 bis zum Bahnhof Neu-Westend. Danach könnt Ihr in die U2 wechseln und bis zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Für Sportliche stehen rund um das Olympiastadion etwa 100 Fahrradparkplätze zur Verfügung.

Wetter

10. Juli: Konzertbesucher*innen dürfen sich auf angenehmes Wetter freuen. In Berlin sollen nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel stören. Die Temperatur pendelt sich unter Tags zwischen 13 bis zu 22 Grad ein. Nachts bilden sich leichte Wolken und die Temperatur erreicht 14 Grad.

12. Juli: Am nächsten Konzert-Tag wird es ein bisschen wärmer. Die Temperatur soll maximal 25 Grad erreichen. Die Sonne zeigt sich etwa 7 Stunden.

13. Juli: Es ändert sich wenig. Der Tag bleibt trocken und sonnig mit einer Temperatur von 26 Grad.

