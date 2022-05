Comeback: Yeah Yeah Yeahs veröffentlichen ersten neuen Song seit neun Jahren

Die Yeah Yeah Yeahs sind zurück: Die in den Nullern schwer angesagte Indierockband aus New York City veröffentlicht einen neuen Song. „Spitting Of The Edge Of The World“ soll am 1. Juni via Secretly Canadian erscheinen und ein Feature mit Perfume Genius sein.

Ihr Debüt feierten Karen O, Nick Zinner und Brian Chase 2003 mit FEVER TO TELL. Mit SHOW YOUR BONES (2006), IT’S BLITZ (2009) und MOSQUITO (2013) folgten drei weitere Alben, 2017 erschien zudem ein Reissue von FEVER TO TELL. 2009 nahm Sängerin Karen O außerdem den Soundtrack für Spike Jonzes „Where The Wild Things Are“ auf und veröffentlichte später zwei Soloplatten.

Ein neues Album der Yeah Yeah Yeahs wurde bisher offiziell nicht angekündigt.