Yeah Yeah Yeahs kündigen neues Album an – Single mit Perfume Genius hier im Stream

Die Yeah Yeah Yeahs sind zurück: Die in den Nullern schwer angesagte Indierockband aus New York City hat am Mittwoch mit „Spitting Of The Edge Of The World“ feat. Perfume Genius einen neuen Song veröffentlicht – und in diesem Zuge ein neues Album angekündigt. COOL IT DOWN, so sein Titel, soll am 30. September 2022 erscheinen.

Sängerin Karen O erklärt den Titel ihres ersten neuen Band-Albums seit fast zehn Jahren so: „The record is called ‘Cool It Down’ which is snagged from a lesser known Velvet Underground Song. I told Alex Prager whose photo graces our record cover that her image speaks to sweeping themes in the music and sums up how I, Karen, feel existentially in these times! But there’s always more to the story. This is how our new story begins, we present to you with heads bowed and fists in the air ‚Spitting Off the Edge of the World‘ featuring Perfume Genius.“

Seht und hört hier den neuen Song der Yeah Yeah Yeahs mit Perfume Genius:

Die Tracklist von COOL IT DOWN liest sich wie folgt:

1. Spitting Off the Edge of the World feat. Perfume Genius

2. Lovebomb

3. Wolf

4. Fleez

5. Burning

6. Blacktop

7. Different Today

8. Mars

So sieht das Artwork von COOL IT DOWN aus:

Ihr Debüt feierten Karen O, Nick Zinner und Brian Chase 2003 mit FEVER TO TELL. Mit SHOW YOUR BONES (2006), IT’S BLITZ (2009) und MOSQUITO (2013) folgten drei weitere Alben, 2017 erschien zudem ein Reissue von FEVER TO TELL. 2009 nahm Sängerin Karen O außerdem den Soundtrack für Spike Jonzes „Where The Wild Things Are“ auf und veröffentlichte später zwei Soloplatten.