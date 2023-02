Yeah Yeah Yeahs zeigen neues Musikvideo und kündigen Berlin-Konzert an

Die Indierock-Band Yeah Yeah Yeahs hat ein Musikvideo zu ihrer Single „Blacktop“ veröffentlicht. Es ist der vierte Clip zu einem Song aus COOL IT DOWN. Das Album erschien am 30. September 2022.

Der US-amerikanische Regisseur und Fotograf David Black steckt hinter dem Video. Es wurde mit einer Analogkamera aus den 70er-Jahren gedreht. Sängerin und Gesicht der Band Karen O ist durchgängig aus derselben Perspektive zu sehen, visuelle Effekte begleiten das Video und zeigen gegen Ende kurz die beiden anderen Bandmitglieder Nick Zinner und Brian Chase.

Darüber hinaus hat die New Yorker Band eine USA- und Europa-Tour angekündigt. Dabei macht sie Halt in London, Paris, Amsterdam und am 29. August in der Columbiahalle in Berlin. Der reguläre Ticketverkauf startet am 10. Februar.

Mit COOL IT DOWN waren Yeah Yeah Yeahs am vergangenen Wochenende auch bei den Grammy-Awards 2023 nominiert, mussten sich in der Kategorie „bestes Alternative-Album“ aber Wet Leg und deren gleichnamigem Album geschlagen geben.