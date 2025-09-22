Gunna und Burna Boy: „wgft“ ist der neue Trendsound auf TikTok

Wer steckt hinter dem Trend und warum geht der Sound so durch die Decke? Hier mehr dazu erfahren.

Wenn sich ein Song auf TikTok durchsetzt, dann so richtig. Dann wird er massenhaft für Tänze und Videos aller Arten verwendet. Beispiele dafür gibt es zuhauf: Stücke wie „Makeba“ von Jain, „What You Know Bout Love“ von Pop Smoke oder auch „Pedro“ von Jaxomy gingen dort viral und eroberten anschließend die Charts – weil die Tracks dann auch außerhalb der Plattform früher oder später zum Hit-Phänomen avancieren. Und weil sie nicht mehr an Ort und Zeit gebunden sind. Wir wollen den Durchbrüchen von TikTok auf den Grund gehen.

Wie jetzt „wgft“ – der Track von Gunna feat. Burna Boy, der gerade auf TikTok trendet. Alles, was es zu dem Song, der am 8. August 2025 veröffentlicht wurde, zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.

TikTok-Sound „wgft“: Platz 3 unter den populärsten Sounds in Deutschland

Laut der Statistiken des TikTok Creative Center befindet sich „wgft“ aktuell in Deutschland auf dem dritten Platz der populärsten Songs auf TikTok in den letzten 30 Tagen. Er ist zwar schon seit seiner Veröffentlichung auf TikTok beliebt, erlebte aber vor allem vom 15. bis 17. September einen Hype auf der Plattform.

Wer hört „wgft“? Beliebteste Länder und Altersgruppen im Überblick

Genutzt wird der Song laut der Statistiken des TikTok Creative Center vor allem von jungen Menschen zwischen 18 und 24 (87 Prozent), gefolgt von 25- bis 34-Jährigen (acht Prozent) und von über 35-Jährigen (fünf Prozent). Noch beliebter als in Deutschland ist er in England, Irland und den USA.

Hier in den TikTok-Hit „wgft“ reinhören:

Bedeutung und Lyrics: Darum geht es im TikTok-Hit „wgft“

„wgft“ kommt mit entspanntem Beat und lässiger Melodie daher. Im Track geht es um Sex und Intimität, wobei zwanglose Begegnungen gegenüber emotionalen Bindungen hervorgehoben werden.

Die Lyrics lauten unter anderem:

Don’t bring your friend if it ain’t gonna be a threesome

Won’t pretend, ain’t gonna lie, I’m tryna freak somethin‘

And I see you a sweet one, you a freak, you’s a demon

And I’m just one more body, I don’t really mean nothin‘, mm, mm

I dey control, call me remote

If I push one button, it’s off with your clothes

If I don’t do nothin‘, I do the most

I wanna know, who gettin‘ fucked tonight?

We gettin‘ fucked tonight, we gettin‘ fucked tonight

Das steckt hinter dem Song

„wgft“ ist Teil von Gunnas sechstem Studioalbum THE LAST WUN, das im August 2025 erschien. Produziert wurde der Song, auf dem auch der nigerianische Afrobeats-Star Burna Boy zu hören ist, von Turbo und Shootie. Neben Burna Boy sind auf dem Album mit 25 Tracks Offset, Wizkid, Nechie und Asake präsent.

THE LAST WUN ist über YSL Records erschienen, das Gunnas Rapkollegen Young Thug gehört. Diesem waren im Jahr 2022 Verstöße gegen den Georgia RICO Act sowie 56 Fälle von illegalem Drogenhandel und Waffenbesitz vorgeworfen worden. RICO steht für den Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ein US-Bundesgesetz zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Zusammen mit 27 weiteren Mitgliedern von YSL Records wurde Young Thug wegen Bandendelikten festgenommen – darunter auch Gunna. Im Dezember 2022 akzeptierte Gunna einen Deal und wurde aus dem Gefängnis entlassen. Young Thug hingegen wurde laut „ABC“ viermal die Freilassung auf Kaution verweigert. Sein Prozess begann November 2023. Er bekannte sich in einigen Anklagepunkten schuldig, in weiteren wies er seine Schuld nicht aktiv zurück. Er wurde verurteilt zu einer Haftstrafe, die mit dem bisherigen Gefängnisaufenthalt bereits verbüßt war, und zu 15 Jahren Bewährung. Im Oktober 2024 wurde Young Thug aus der Haft entlassen.

Gunna, der durch seinen Trap-Sound bekannt ist, ist 32 Jahre alt und wurde in College Park, Georgia, geboren. 2013 veröffentlichte er sein erstes Mixtape. Seitdem hat er sechs Studioalben veröffentlicht und vier Grammy-Nominierungen erhalten.