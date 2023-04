Cypress Hill spielen ein Konzert in Deutschland

Die legendäre Rap-Gruppe Cypress Hill aus den USA kommt nach Deutschland. Am 15. August tritt das Quartett, bestehend aus den Rappern B-Real und Sen Dog, dem Producer DJ Muggs und dem Percussionist Eric Bobo, in der Porsche-Arena in Stuttgart auf. Der Anlass dafür ist das 30. Jubiläum ihres renommierten Albums BLACK SUNDAY.

Cypress Hill veröffentlichten 1991 ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Dieses sorgte bereits für eine vielversprechende Grundlage für die Karriere der Gruppe aus Los Angeles. Mit BLACK SUNDAY gelang der Gruppe 1993 der internationale Durchbruch. Das Album stieg auf Platz 1 in die US-Charts ein und hielt sich insgesamt 56 Wochen auf der Liste. In Deutschland erreichte das Album Platz 36.

Zu lässigen Tracks mit Bezug auf Cannabis-Konsum wie „I Wanna Get High“, oder dem international gefeierten “Hits From The Bong“ gesellen sich auf BLACK SUNDAY klassische Gangsta-Rap-Songs wie „I Ain’t Goin‘ Out Like That“ und „Lick A Shot“. Der kultige Beat von „Insane In The Brain“ dürfte Musik-Fans aller Genres bekannt sein. Wer sich auch nur ansatzweise für Old School US-Rap interessiert, kommt an BLACK SUNDAY nicht vorbei.

Entsprechend euphorisch empfängt auch die deutsche HipHop-Community die Nachricht, dass Cypress Hill in Stuttgart ein Konzert geben werden. Denn neben diesem Termin sind Auftritte der Gruppe aus South Gate in Deutschland leider Mangelware. Mit ihrer Tour zum neuen Album BACK IN BLACK kommen Cypress Hill in die USA, nach Kanada, England, Italien, Belgien, Frankreich, in die Niederlande und in die Schweiz.