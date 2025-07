Das Tomorrowland hat eine neue Mainstage

„So viel mehr als bloß Musik“: Linus Volkmanns Love Letter an kleine Festivals

Drei Tage vor Eröffnung des Tomorrowland-Festivals ist die Mainstage verbrannt. Schon kurz nach dem Vorfall am Mittwochabend (16. Juli) gaben die Veranstalter:innen bekannt, dass das Festival am Freitag (18. Juli) wie geplant stattfinden wird. Nun kündigen sie an: Es gibt auch eine neue Hauptbühne.

Tomorrowland: Ersatzbühne steht bereit

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Festivals veröffentlichten die Veranstalter:innen am Freitag einen Post mit der Aufschrift. „Ein neues Setup für die Mainstage ist bereit. Alle Künstler werden wie geplant auf allen Bühnen auftreten.“ In der Bildunterschrift präzisieren sie die Ankündigung weiter: „Unsere Teams arbeiten Tag und Nacht – mit Herz und Seele –, um das Unmögliche möglich zu machen: Tomorrowland Belgium 2025 öffnet seine Tore um 14:00 Uhr.“

„Ein alternatives Setup für die geliebte Mainstage ist geplant und soll – vorbehaltlich letzter Änderungen – um 16:00 Uhr eröffnen. Alle anderen Bühnen starten wie geplant ab 14:00 Uhr mit ihren Künstler:innen“, heißt es weiter.

Zwei Notfallpläne im Vorfeld

Die Nachricht folgt auf einen anderen Instagram-Post der Veranstalter:innen vom Donnerstag (17. Juli), in dem sie zwei Notfallpläne präsentierten. „Szenario 1“, wie sie es nannten, ist nun offenbar eingetreten.

„Szenario 2“ wäre eingetreten, falls das Festival „nicht mit voller Besucherkapazität eröffnen“ hätte können. In diesem Fall hätten die Veranstalter „DreamVille und das Festivalgelände am Freitag als zwei getrennte Bereiche betrieben, um die Sicherheit aller Gäste zu gewährleisten“. Eine bereits bestehende Bühne hätte dann als Mainstage für die Hauptacts fungiert, und die Besucher:innen des DreamVille-Camps hätten keinen Zugang zum Festivalgelände erhalten.

Festival findet wie geplant statt

Mit seiner neuen Mainstage kann das Tomorrowland 2025 wie gewohnt an zwei Wochenenden – vom 18. bis 20. Juli sowie vom 25. bis 27. Juli – in der belgischen Stadt Boom stattfinden. Erwartet werden rund 400.000 Besucherinnen und Besucher aus über 200 Ländern. Auf 16 Bühnen sind Auftritte von Hunderten internationaler Top-Acts der elektronischen Musikszene geplant – darunter Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Eric Prydz, David Guetta, Swedish House Mafia, Amelie Lens und Solomun. Das Festival gilt als eines der größten seiner Art weltweit.