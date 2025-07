Tomorrowland 2025 findet trotz Feuer statt: Neuerungen, Tickets, Line-up, Anfahrt, Wetter

Das Tomorrowland Festival zählt zu den größten und spektakulärsten Musikfestivals weltweit. 2025 kehrt das elektronische Megaevent wieder nach Boom in Belgien zurück und das gleich an zwei Wochenenden: vom 18. bis 20. Juli sowie vom 25. bis 27. Juli 2025. Erwartet werden rund 400.000 Gäste aus über 200 Ländern. Mit über 600 internationalen Acts auf mehr als 15 Bühnen verspricht Tomorrowland auch dieses Jahr ein einzigartiges Erlebnis für Fans elektronischer Musik. Mit dabei sind wieder Größen wie Martin Garrix, Charlotte de Witte, Amelie Lens und viele weitere.

Kurz vor dem Start des Festivals sorgte ein Brand für Schlagzeilen. Die Mainstage des Tomorrowland wurde schwer beschädigt und kann nun nicht genutzt werden. Trotz dieses Rückschlags findet das Festival aber wie geplant statt. In diesem Beitrag gibt’s alle wichtigen Infos zu Tickets, Line-up, Anfahrt und Wetter im Überblick.

Äußerung vom Tomorrowland zum Brand:

Tickets

Tickets für das Tomorrowland sind stets heiß begehrt und schnell vergriffen. Die Wochenendpässe und Global-Journey-Reisepakete sind bereits ausverkauft, genauso wie die DreamVille-Unterkunftspakete. Für das Festivalwochenende sind keine regulären Tickets mehr verfügbar, alle rund 400.000 Tickets gingen innerhalb von Minuten weg.

Line-up & Timetable

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die am Tomorrowland Festival 2025 spielen werden:

Alle Acts in der Übersicht:

Anreise

Die Anfahrt zum Tomorrowland mit dem Auto ist über die Autobahnen E19 und A12 möglich. Es wird empfohlen, Parktickets bereits im Vorverkauf zu kaufen. Parkplätze sind begrenzt und müssen vorab reserviert werden. Die Parktickets sind ab dem 17. Juni im Add-On Sale erhältlich. Wohnmobile und Caravans sind auf den Parkplätzen nicht erlaubt. Elektroautos müssen vollständig geladen anreisen, Ladestationen gibt es vor Ort nicht. Für Menschen mit blauem Behindertenausweis sind spezielle Parkplätze reserviert, die man bis vor dem 16. Juli beim Kundenservice beantragen konnte. Wer stressfrei an- und abreisen will, kann Carpooling nutzen.

Das Tomorrowland Festival ist auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Der Bahnhof Boom liegt etwa 30 Minuten zu Fuß vom Festivalgelände entfernt. Zudem fahren von Boom aus am Donnerstag und Freitag kostenlose Shuttlebusse direkt zum Campingplatz DreamVille und am Montag zurück zum Bahnhof. Diese Shuttles stoppen nahe dem Eingang 1 von DreamVille. Nach jedem Festivaltag verkehren zusätzliche Nachtzüge zum Hauptbahnhof Antwerpen-Centraal. Tickets hierfür sollten rechtzeitig gekauft werden, da die Züge ausschließlich bis Antwerpen fahren und keine Anschlussverbindungen bieten.

Wer aus Brüssel, Mechelen, Antwerpen oder anderen belgischen Städten sowie aus Breda, Eindhoven oder Maastricht anreist, kann einen der Tomorrowland-City-Shuttles nutzen. Auch von den Flughäfen Brüssel (Zaventem), Brüssel Süd (Charleroi) und Eindhoven gibt es spezielle Shuttlebusse direkt zum Campingplatz.

Wetter

Laut aktueller Prognose (Stand: 17. Juli) beginnt das Tomorrowland Festival in Belgien warm und trocken. Am Freitag, den 18. Juli, werden bis zu 28 Grad erwartet, begleitet von dichten Wolken und nur vereinzeltem Sonnenschein. Die Nacht zum Samstag bringt erste Regenfelder. Der 19. Juli markiert einen klaren Wetterumschwung: Bereits am Vormittag ist mit leichtem Regen zu rechnen, der sich am Nachmittag und Abend in anhaltenden Schauern und möglichen Gewittern verstärkt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei rund 90 Prozent, mit insgesamt über 10 Litern Niederschlag pro Quadratmeter. Auch am Sonntag bleibt das Wetter wechselhaft: Leichte Schauer, kühlere 23 Grad und ein kräftiger Südwestwind prägen den Tag. Festivalgäste sollten sich auf nasse Bedingungen einstellen und unbedingt wasserdichte Ausrüstung fürs Zelt mitbringen.

Für das Wochenende vom 25. bis 27. Juli zeigt die aktuelle Wetterprognose freundliche Bedingungen für Festivalbesucher:innen. Am Freitag, den 25. Juli, bleibt es mit 24 Grad überwiegend wolkig, aber trocken. Der Samstag bringt bei 21 Grad ebenfalls bewölktes Wetter, ohne größere Niederschläge. Am Sonntag zeigt sich die Sonne dann wieder deutlich: Bei bis zu 27 Grad können Festivalgäste mit warmem und sonnigem Wetter rechnen.