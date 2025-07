Diskussion um Rückerstattung nach Tomorrowland-Brand

Auf dem Gelände des belgischen Elektro-Festivals Tomorrowland ist am Mittwochabend (16.07.) ein Feuer ausgebrochen, betroffen war die Hauptbühne des Events. Die Mainstage, zentraler Bestandteil des Festivalerlebnisses, stand teilweise in Flammen. Trotz des Vorfalls soll das Open Air mit einer Bühne weniger wie geplant ab dem Wochenende stattfinden. Der Campingplatz DreamVille soll pünktlich öffnen, der Festivalstart ist weiterhin für Freitag (18.07.) angesetzt.

In den sozialen Netzwerken reagierten viele Fans mit Sorge, andere mit Unmut. Für Diskussionen sorgte ein Post auf X, in dem ein Nutzer schrieb: „Ich habe tausend Euro für ein Ticket gezahlt und jetzt gibt es keine Mainstage.“ Was folgte, war ein digitaler Shitstorm: Zahlreiche Kommentare warfen dem Nutzer vor, unsolidarisch oder überzogen zu reagieren. Statt Rückerstattungen zu fordern, sollte man froh sein, dass das Festival überhaupt stattfinde, lautete der Tenor vieler Kommentare.

People like this are the reason aliens still haven’t made contact with us… How to tell me you’re a selfish snob without telling me you’re a selfish snob. Nice job, Allysa 👏 #Tomorrowland pic.twitter.com/YeVARaHuHs

— — Chief from Belgium 🇧🇪 (@ChiefXBelgium) July 16, 2025