Dave Gahan macht bei Chrissie Hyndes neuem Musikprojekt mit

Dave Gahan Teil von Chrissie Hyndes neuem Album mit internationalen Gästen

Chrissie Hynde, Sängerin der Pretenders, hat Details zu einem neuen Album unter dem Titel „Chrissie Hynde & Pals – Duets Special“ bekannt gegeben. Die Veröffentlichung ist für den 17. Oktober über Parlophone geplant. Das Werk umfasst 13 Duette mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Brandon Flowers, Debbie Harry, Dave Gahan, Cat Power, Alan Sparhawk, Shirley Manson, k.d. lang sowie dem später verstorbenen Mark Lanegan.

Erste Auskopplung des Albums mit Rufus Wainwright

Als erste Auskopplung ist das Stück „Always on My Mind“ mit Rufus Wainwright erschienen. Die Zusammenarbeit mit Wainwright geht laut Hynde auf ein Gespräch im Jahr 2023 zurück. Damals habe sie mit Jörn Weisbrodt, Wainwrights Ehemann, telefoniert, und spontan vorgeschlagen, gemeinsam ein Projekt mit Rufus zu starten. Innerhalb kurzer Zeit habe sie zehn mögliche Titel notiert, woraufhin Wainwright zugesagt habe.

Die erste Single des Albums:

Eingängige Melodien

Das Album entstand aus dieser spontanen Idee heraus und vereint laut Ankündigung unterschiedliche musikalische Handschriften in reduzierten Arrangements. Die Stücke sollen sich vor allem durch eingängige Melodien auszeichnen. Hynde hat in der Vergangenheit bereits mit einigen der beteiligten Musikerinnen und Musiker zusammengearbeitet, etwa bei Konzerten oder Tribute-Auftritten. So teilte sie sich in London 2015 mit Brandon Flowers die Bühne und trat bei einer Gedenkveranstaltung für Mark Lanegan gemeinsam mit Dave Gahan auf.

Hynde ist auch als talentierte Malerin tätig

Neben ihrer Musik ist Hynde auch künstlerisch tätig. Ihre Malerei wurde in den vergangenen Jahren in Städten wie London, New York und Edinburgh ausgestellt und zierte unter anderem das Cover ihres 2019 erschienenen Albums „Valve Bone Woe“. Das Album ist das erste große gemeinsame Projekt unter dem Namen „Chrissie Hynde & Pals“ und erscheint anstelle eines neuen Pretenders-Albums in diesem Jahr.