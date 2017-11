David Cassidy ist tot. Der Star der US-Sitcom „The Partridge Family“ und erfolgreiche Solokünstler und Songwriter war an Demenz und Arthritis erkrankt und starb am 21. November 2017 an Organversagen in einem Krankenhaus in Florida. Dies bestätigte seine Sprecherin Jo-Ann Geffen gegenüber „Variety“. Cassidy wurde 67 Jahre alt.

David Cassidys Familie erklärt in einem Statement:

„On behalf of the entire Cassidy family, it is with great sadness that we announce the passing of our father, our uncle, and our dear brother, David Cassidy. David died surrounded by those he loved, with joy in his heart and free from the pain that had gripped him for so long. Thank you for the abundance and support you have shown him these many years.”

David Cassidy wurde am 12. April 1950 in New York geboren. Weltruhm erlangte er bereits als 19-Jähriger, nachdem er die Rolle des Keith Partridge in der ABC-Sitcom „The Partridge Family“ übernahm. Dank Hits wie „I Think I Love You” wurde die fiktive Familienband 1971 sogar für einen Grammy in der Kategorie „Best New Artist“ nominiert. Durch Spin-offs, Comics und Reunion-Specials lebte der Kult um die TV-Serie auch nach deren Ende 1974 weiter.

Teeniestar Cassidy brach Anfang Siebziger diverse Rekorde. Er verkaufte über 25 Millionen Alben, bekam angeblich 30.000 Briefe von Fans pro Woche, verkaufte alle großen Arenen zwischen Melbourne und New York und war zeitweise erfolgreicher als Elvis Presley oder The Beatles.

Mitte der Siebziger nahm der Erfolg wieder ab. Cassidy spielte in seiner Karriere kleinere Rollen in zahlreichen anderen Serien, außerdem trat er am Theater und in Las Vegas auf. Als Muisker veröffentlichte er zehn Studio- und diverse Live- und Best-Of-Alben. 2008 bekannte er sich öffentlich zu seiner Alkoholabhängigkeit und wurde mehrfach wegen Alkohol am Steuer festgenommen, 2011 trat er in „Celebrity Apprentice“ auf. 2015 erklärte er seinen finanziellen Bankrott.