Debbie Harry wird 80: Ihre Karriere in Bildern

Blondie :: Against The Odds 1974 – 1982 (Super Deluxe Edition)

Als sich Punk in New Wave verwandelte, ver­schwand auch dessen bierschweißige Männlich­keit und wurde ersetzt von einer androgynen Ele­ganz, der Debbie Harry Gesicht und Stimme gab. Niemand war so cool wie die 1,60 kleine New Yorkerin aus dem Umfeld von Andy Warhol, ihr gebleichtes Haar so markant, dass ihre Band nach ihm benannt wurde.

Zu den eigenen Bedingungen

Blondie führten die New Wave nicht nur an die Spitze der Charts, sondern schlugen währenddessen auch noch die Brücke zum parallel aufstrebenden HipHop. Man könnte Harry vorwerfen, dass das von ihr geprägte Image zum Fluch wurde für nachfolgende Generationen, aber den Kapitalismus konnte selbst sie nicht im Alleingang aushebeln: „Sex sells, das ist mir klar“, schrieb sie in ihrer Autobiografie „Face It“, aber wenn man sich des Prinzips schon bedient, dann „wenigstens zu meinen Bedingungen, nicht zu denen irgend­ eines Managers.“

Was wäre die Musikwelt ohne Blondie?

Wir halten fest: Ohne Blondie wären die New York Dolls, für die Debbie Harry als Fah­rerin arbeitete, bevor sie selbst berühmt wurde, noch seltener pünktlich gewesen. Happy birthday!

Text von: Thomas Winkler