Am 19.7. begeisterten Kings of Leon, Donots und viele andere Acts auf dem Deichbrand 2024.

Vom 18. bis zum 21. Juli 2024 findet in Nordholz (Landkreis Cuxhaven) das Deichbrand Festival statt. Der Freitag (19.7.) hatte es ordentlich in sich: Donots, Kings of Leon, Nina Chuba, Big Special, Die Kassierer und viele andere sorgten für eine standesgemäße Feier. Wir haben die besten Bilder des Tages für euch: