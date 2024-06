Green Day in Hamburg: Tickets, Support, Wetter, Anfahrt und Setlist

Die Band wird am 11. Juni auf der Hamburger Trabrennbahn auftreten. Alle wichtigen infos dazu findet ihr hier.

Im Rahmen der „The Saviors“-Tour spielen Green Day insgesamt zwei Konzerte in Deutschland. Nachdem die Band zunächst am Montag (10. Juni) auf der Waldbühne in Berlin auftreten wird, folgt am Tag darauf ein Gig in der Hansestadt. Ob es noch Tickets gibt, wie man am besten zur Hamburger Trabrennbahn gelangt und auf welche Songs sich Fans freuen dürfen, könnt ihr hier nachlesen.

Tickets

Konzertkarten für Green Days Gig in Hamburg sind noch über die Ticketplattform Eventim erhältlich. Fans haben noch die Möglichkeit, sich ein Stehplatz-Ticket für 95,40 € zu kaufen oder für 112,65 € einen Stehplatz im „Golden Circle“, also in den vorderen Reihen. VIP-Packages können aufgrund der Kurzfristigkeit nicht mehr bestellt werden.

Support & Setlist

Zwar soll das Konzert um 20 Uhr beginnen, doch können Besucher:innen bereits ab 18 Uhr auf das Gelände. Als Special Guest kündigten Green Day bereits die Donots an. Die deutsche Band wird auch den Abend als Vorband einleiten.

Bevor Green Day auf ihrer „The Saviors“-Tour nach Deutschland kamen, um auf dem Rock am Ring und Rock im Park aufzutreten, gab die Band ein Konzert in Lyon, Frankreich. Die dort aufgeführte Setlist wird wahrscheinlich ebenfalls in Hamburg gespielt werden.

The American Dream Is Killing Me

Burnout

Having a Blast

Chump

Longview

Welcome to Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In the End

F.O.D.

All by Myself (Orchestral version)

Know Your Enemy (with fan on stage)

Look Ma, No Brains!

One Eyed Bastard

Dilemma

Bobby Sox

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She’s a Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

Minority

Good Riddance (Time of Your Life)

Anfahrt

Trabrennbahn Bahrenfeld

Luruper Ch 30

22761 Hamburg

Vom Hamburger Hauptbahnhof sollte man mit der S11 oder S31 bis Holstenstraße fahren, um dort die Buslinie 3 zu nehmen, die die Konzertbesucher:innen direkt zur Trabrennbahn bringt. Alternativ halten an der Trabrennbahn Bahrenfeld auch die Buslinien 1,2,3 und 286.

Bei Anfahrt mit Auto ist die Trabrennbahn Hamburg Bahrenfeld von der Autobahnabfahrt 28/A7 in nur 5 Minuten zu erreichen. Vor Ort stehen insgesamt 600 Parkplätze zur Verfügung.

Wetter

Am Dienstag (11. Juni) sollen es 15 Grad, bei Wind und Regenschauer werden. Auch abends soll es weiterhin regnen und auf 14 Grad sinken. Erst nachts soll der Regen bei 11 Grad Außentemperatur wieder aufhören.