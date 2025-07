Watt en Schlick: Tickets, Line-up, Parken, Anfahrt, Wetter

Nina Chuba live in der Wuhlheide Berlin: Lest hier unsere Konzert‑Review

Vom 1. bis 3. August 2025 verwandelt sich der Strand von Dangast erneut in ein Zentrum für Musik, Kunst und Kultur. Beim Watt en Schlick Festival treten nationale und internationale Künstler:innen aus unterschiedlichen Genres auf – unter anderem Zaho de Sagazan, Donots, Makko, Zimmer90 und Betterov. Darüber hinaus bietet das Open Air Lesungen, Kunst- und Filmbeiträge sowie ein Kinderprogramm an. Insgesamt bespielen die Acts fünf Bühnen direkt am Wattenmeer. Erwartet werden rund 6.000 Besucher:innen.

Tickets

Die Wochenendtickets für das Festival sind bereits ausverkauft. Für alle drei Veranstaltungstage sind jedoch noch Tagestickets für jeweils 95 Euro erhältlich. Einige Camping-Upgrades sind ebenfalls noch verfügbar. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten lassen sich auf der offiziellen Website vom Watt en Schlick nachlesen.

Line-up & Timetable

Hier eine Auswahl der Künstler:innen, die beim Watt en Schlick 2025 spielen werden:

Alle Acts und Infos zu den Zeiten, wann wer und wo spielt, gibt es auf der Website vom Watt en Schlick in der Übersicht.

Anreise

Die Adresse vom Festivalgelände lautet: Kirchweg 1, 26316 Varel.

Die Anfahrt mit dem Auto erfolgt über die A29, Abfahrt Varel/Bockhorn. Von dort aus führt die Beschilderung zum Nordseebad Dangast. Ab dem Ortseingang ist das Festivalgelände ausgeschildert, Parkplätze stehen zur Verfügung. Gäste mit Campingkarte parken auf dem zugehörigen Campingplatz.

Das Festival ist auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Anreise ist mit der NordWestBahn bis zum Bahnhof Varel möglich. Von dort aus fährt ein Shuttlebus regelmäßig nach Dangast.

Für Fahrradfahrer:innen bietet sich der Nordseeküstenradweg an. Direkt am Festivalgelände stehen kostenfreie Fahrradstellplätze zur Verfügung.

Und eine einfache Fahrt mit dem Taxi vom Bahnhof Varel zum Festivalgelände kostet rund 16 Euro. Fahrgemeinschaften werden empfohlen.

Wetter

Laut aktueller Prognose erwartet Besucher:innen des Watt en Schlick Festivals 2025 ein überwiegend wechselhaftes Wochenende. Am Freitag, den 1. August, liegen die Höchsttemperaturen bei rund 21 Grad. Zeitweise ist mit leichtem Regen und nur wenig Sonnenschein zu rechnen. Auch der Samstag zeigt sich unbeständig: Bei milden Temperaturen wechseln sich dichte Wolken mit kurzen Auflockerungen ab. Am Sonntag, den 3. August, dürfen sich Festivalgäste schließlich über freundlicheres Wetter freuen. Mit bis zu 22 Grad, Sonne und weitgehend trockenen Bedingungen bietet der Abschlusstag das angenehmste Wetter des Wochenendes. Besucher:innen sollten dennoch auf Regen vorbereitet sein und wetterfeste Kleidung einplanen.