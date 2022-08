Deichkind kündigen Album NEUES VOM DAUERZUSTAND an – Single „In der Natur“ hier im Stream

Das Trio Deichkind kündigt ein neues Album an. NEUES VOM DAUERZUSTAND soll am 17. Februar 2023 erscheinen. Die erste Single-Auskopplung mit dem Titel „In der Natur“ wurde am Donnerstag, 18. August, inklusive Musikvideo veröffentlicht.

Der Song „In der Natur“ handelt von dem behaupteten Gefühl, wenn Bewohner*innen einer Großstadt in die Natur zu kommen und sich dort verloren zu fühlen. Eingeleitet durch jodelndem Gesang und sanfte, elektronische Beats beschreiben die drei Musiker Philipp Grütering, Henning Besser und Sebastian „Porky“ Dürre, wie schwer es für sie als Großstadtkinder ist, in der Natur Fuß zu fassen: „In der Natur, da verknackst du dir den Fuß/In der Natur, da versagt dein Survival-Buch/In der Natur, da hilft keiner, wenn du rufst/Du hast lange nicht geduscht und das hier so nicht gebucht“, heißt es in der ersten Strophe des Tracks.

Zwischen Natur und Technik

Das offizielle Musikvideo zu dem Song ist von einer Gegenüberstellung von Natur und Technik geprägt. Es werden sowohl schöne, weite Landschaften gezeigt als auch Menschen – in diesem Fall Deichkind-Sänger Philipp Grütering – die mit Drohnen-Hunden durch den Wald spazieren oder auf einem kleinen Traktor über die Felder fahren. Das Label selbst beschreibt die Natur in dem fast fünfminütigen Clip „als ein mindestens suspektes, bisweilen gar feindliches Umfeld (…), dem man sich nur im Schutzanzug aussetzen sollte“.

In der über 25-jährigen Musikgeschichte von Deichkind konnten bereits mehrere Gold- und Platinalben errungen werden. Hits wie „Leider Geil“, „Bück dich hoch“ und „Like mich am Arsch“ prägten außerdem die damalig aktuelle Jugendsprache. Deichkind schaffen es, mit ihrer Musik komplexe Themen unserer Gesellschaft zu verarbeiten und diese für jeden verständlich zu machen.

Deichkinds „Neues vom Dauerzustand“-Tour 2023 – die Termine

21.06.2023 AT – Wien, Wiener Stadthalle

22.06.2023 München, Olympiahalle

23.06.2023 Leipzig, Festwiese

07.07.2023 Dortmund, Westfalenpark

08.07.2023 Frankfurt am Main, Festhalle

04.08.2023 Stuttgart, Cannstatter Wasen

25.08.2023 Hannover, Expo Plaza

26.08.2023 Hamburg, Trabrennbahn Bahrenfeld

02.09.2023 Berlin, Parkbühne Wuhlheide