Kraftklub feiern Deutschpop-Klassentreffen beim Berlin-Konzert

Kraftklub feierten mit Tokio Hotel, Deichkind, Blond und Domiziana eine außergewöhnliche Show.

Berlin. Ein ausverkauftes Haus, zahlreiche Überraschungsgäste und ein Publikum, das von der ersten bis zur letzten Minute mitging: Am 11. März 2026 spielte Kraftklub ein besonderes Konzert in der Max-Schmeling-Halle. Die Halle verwandelte sich für einen Abend in eine Mischung aus Gig, Klassentreffen der deutschen Pop- und Rap-Szene und improvisierter Showbühne.

Neben der regulären Setlist ihrer aktuellen Tour „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ holte die Band mehrere prominente Artists auf die Stage. Eigene Songs wurden mit gemeinsamen Performances verbunden.

Auftakt und erste Höhepunkte

Der Konzertabend begann mit „Marlboro Mann“, einem der zentralen Songs des aktuellen Albums. Schon zu Beginn entwickelte sich im Innenraum Bewegung. Sänger Felix Kummer animierte das Publikum immer wieder zum Mitsingen. Für ihren Song „Schief in jedem Chor“ schlich sich die Band unters Publikum:

Familientreffen mit Blond

Einen familiären Moment gab es, als die Band Blond auf die Bühne kam. Die Gruppe um Nina und Lotta Kummer – die Schwestern von Felix und Bassist Till Kummer – spielte gemeinsam mit Kraftklub den Song „So schön“. Der gemeinsame Auftritt wurde vom Publikum entsprechend gefeiert.

Die Verbindung zwischen beiden Bands ist seit Jahren Teil der Kraftklub-Geschichte.

Domiziana übernimmt

Ein weiterer Gast des Abends war Domiziana. Sie kam während des Songs „Unsterblich sein“ auf die Bühne und übernahm ihren Rap-Part live. Der Song erschien auf Kraftklubs aktuellem Album.

Tokio Hotel fahren mit

Zu den prominentesten Überraschungen gehörte der Auftritt von Tokio Hotel. Bill und Tom Kaulitz betraten während des Songs „Fahr mit mir (4×4)“ die Bühne. Die Single hatten beide Bands bereits 2022 veröffentlicht.

Das Publikum reagierte mit lautem Applaus, als Bill Kaulitz den Gesangspart übernahm. Felix Kummer sang den Refrain gemeinsam mit ihm.

Elektronischer Energie-Schub mit Deichkind

Später am Abend sorgte die Hamburger Formation Deichkind für einen weiteren besonderen Gastmoment. Mitglieder der Band kamen für einen kurzen gemeinsamen Auftritt auf die Bühne. Sie brachten ihren typischen Elektro-Rap-Sound in die Show ein und performten den gemeinsamen Song „Zeit aus dem Fenster“.

Ein ereignisreicher Abend

Kraftklub präsentierten die Show als Treffen mit musikalischen Wegbegleiter:innen und befreundeten Acts aus unterschiedlichen Genres.

Zum Abschluss spielten sie noch ihren Durchbruch-Hit „Songs für Liam“ und wurden von tausenden Fan-Stimmen begleitet.

Auch im Publikum wurde der Abend als besonders ereignisreich wahrgenommen. In zahlreichen Online-Kommentaren beschrieben Besucher:innen das Konzert als „anders wild“. Andere schrieben, es sei „so viel passiert, dass man es kaum verarbeiten kann“.