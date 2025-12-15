Deichkind trauert: Malte Pittner mit 47 Jahren gestorben

Deichkind 2005 beim ESC

Deichkind 2005 beim ESC  |  Malte Pittner (ganz links), Gründungsmitglied von Deichkind, ist verstorben.

Foto: Getty Images. United Archives. All rights reserved.

Deichkind-Gründungsmitglied Malte Pittner starb nach langer Krankheit. Die Band würdigt den Musiker mit bewegenden Worten.

Malte Pittner, Mitgründer von Deichkind und späterer Gitarrist der Country-Band Texas Lightning, ist verstorben. Deichkind gab den Tod ihres ehemaligen Bandmitglieds am Montag, 15. Dezember, via Instagram bekannt.

Demnach starb Pittner nach längerer Krankheit. Die Hamburger HipHop-Formation sprach der Familie und den engsten Freund:innen ihr Beileid aus und bat um Wahrung der Privatsphäre.

Prägender Einfluss auf frühe Deichkind-Jahre

Malte Pittner gehörte 1997 zu den Gründungsmitgliedern von Deichkind und blieb bis 2005 Teil der Gruppe. In dieser Zeit wirkte er maßgeblich an den ersten beiden Alben „Bitte ziehen Sie durch“ und „Noch 5 Minuten Mutti“ mit. Auch am dritten Album von 2006 war er beteiligt, unter anderem an der Party-Hymne „Remmidemmi (Yippie Yippie Yeah)“. Die Band würdigte ihn in ihrer Stellungnahme ausführlich.

Deichkind
DeichkindArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Konkret hieß es im Instagram-Statement der Band: „Liebe Freunde, wir haben eine sehr traurige Nachricht erhalten. Unser ehemaliger Bandkollege Malte Pittner ist vor Kurzem nach langer Krankheit gestorben. Das hat uns ziemlich geschockt. Malte war eines der Gründungsmitglieder von Deichkind im Jahre 1997 und blieb bis 2005 bei uns. Unsere ersten beiden Alben „Bitte ziehen Sie durch‘ und „Noch 5 Minuten Mutti‘ wurden sehr stark von Malte geprägt, und wir haben unzählige Male zusammen auf der Bühne gestanden sowie im Studio viele intensive und inspirierende Tage und Nächte verbracht. Er war ein genialer Musiker, Entertainer und ein unglaublich talentierter Songwriter und Texter – nicht nur für Deichkind. Im Anschluss setzte Malte seine Karriere mit der Band Texas Lightning fort und war auch in der Werbung sehr erfolgreich. Malte hatte sich vor einigen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Unser Beileid gilt seiner Familie und seinen engsten Freunden. Wir wünschen dir, lieber Malte, alles Gute auf deiner letzten Reise. Ruhe in Frieden. Wir möchten euch alle bitten, die Privatsphäre seiner Familie und Freunde zu wahren.“

Hier der gesamte Instagram-Beitrag:

Instagram Placeholder
Karriere bei Texas Lightning und Eurovision Song Contest

Nach seinem Ausschied bei Deichkind im Jahr 2006 setzte Pittner seine musikalische Laufbahn in veränderter Stilrichtung fort. Ab Herbst 2009 spielte er Gitarre und sang bei der Country-Band Texas Lightning, die von Komiker Olli Dittrich mitgegründet wurde. Die Gruppe hatte bereits 2006 mit dem Song „No, No, Never“ Deutschland beim Eurovision Song Contest in Athen vertreten. Mit Texas Lightning trat Pittner unter anderem als Vorband von Kenny Rogers auf.

Neben seiner Arbeit als Musiker war er auch im Werbebereich tätig.

Hella Wittenberg schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Deichkind Texas Lightning Malte Pittner
