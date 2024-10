„Peaky Blinders“-Film: Cast-Update schürt die Erwartungen

Nun soll auch Stephen Graham wieder dabei sein.

Es ist noch nicht lange her, dass Netflix den offiziellen Film zur beliebten „Peaky Blinders“-Serie bestätigt hat. Natürlich steht Cillian Murphy als „Thomas Shelby“ wieder an der Spitze der Gang aus Birmingham. Mit der Zeit wurden nun immer mehr neue Cast-Mitglieder bekanntgegeben. Die neueste Enthüllung: Auch Stephen Graham spielt mit.

Auf diesen Cast können wir uns freuen

Der Schauspieler ist unter anderem bekannt aus der Thriller-Serie „Bodies“. In der britischen Dramaserie verkörperte Graham bisher die Rolle des „Hayden Staggs“ (sechste und siebte Staffel). Dass er wieder mit dabei sein wird, bestätigte er dem „Deadline“-Magazin auf dem Londoner Filmfestival. Neben ihm werden wir noch weitere bekannte Gesichter auf der Leinwand entdecken können: so zum Beispiel Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee und Ian Peck. Das gab Netflix heute (11. Oktober) in einer Presseerklärung bekannt. Doch befindet sich unter den bekannten Darsteller:innen auch ein neues Mitglied: Jay Lycurgo. Den 26-Jährigen kennt man unter anderem aus der Netflix-Serie „Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself“ und der im DC-Universum spielenden Serie „Titans“.

„Peaky Blinders im Krieg“

Anscheinend startete die Produktion der Fortsetzung bereits am 30. September diesen Jahres. Die Bestätigung erfolgte durch Netflix mittels eines Bild-Postings mit Cillian Murphy als Thomas Shelby. Und wer ist sonst so mit dabei? Auf jeden Fall können wir mit Rebecca Ferguson, Barry Keoghan und dem „Pulp Fiction“-Star Tim Roth rechnen. Welche Rollen die drei spielen werden, scheint noch eine Weile geheim zu bleiben. Dafür hat Drehbuchautor Steven Knight „Deadline“ schon ein paar Worte zur Handlung verraten. Der Film soll während des Zweiten Weltkriegs spielen. „Es wird ein explosives Kapitel in der Geschichte der Peaky Blinders sein. Keinerlei Hindernisse. Peaky Blinders im Krieg.“, fügte er hinzu. Die Regie übernimmt Tom Harper. Der Brite kümmerte sich schon in der ersten Staffel um die Umsetzung mehrerer Folgen.

Die „Peaky Blinders“ tragen übrigens einen wahren Kern in sich. Um 1890 trieb sich in Birmingham tatsächlich eine Gang mit gleichem Namen herum. Jedoch schien es sich hier nur um Kleinkriminelle zu handeln.