„Peaky Blinders“ Netflix bestätigt Film zur Serie

Cillian Murphy schlüpft für den Film erneut in seine Alter-Ego Rolle des Tommy Shelby.

Am 10. Juni 2022 erschien die sechste und letzte Staffel „Peaky Blinders“ auf Netflix zum Streamen. Etwa zwei Jahre später bestätigte der Streaming-Dienst nun das, worauf Fans seit dem Serien-Ende hinfiebern: Es wird einen „Peaky Blinders“-Film geben.

Tommy Shelby „ist noch nicht fertig“ mit Cillian Murphy

In 36 Episoden, über sechs Staffeln hinweg, spielte Cillian Murphy als Tommy Shelby in der Drama-Serie an der Seite seiner Gang-Kollegen. Jetzt soll er auch im kommenden Spielfilm die Hauptrolle innehaben. Am Dienstag (4. Juni) kündigte Netflix auf X an: „Tommy Shelby kehrt zurück. Ein Peaky-Blinders-Film mit Cillian Murphy in der Hauptrolle erscheint auf Netflix.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Es scheint, als wäre Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir… Es ist sehr erfreulich, erneut mit Steven Knight und Tom Harper an der Verfilmung von Peaky Blinders zusammenzuarbeiten. Das ist etwas für die Fans“, zitiert der Streaming-Dienst den Schauspieler, der die Neuigkeit ebenfalls auf Instagram teilte.

Die Regie soll wie auch bei der Serie Tom Harper gemeinsam mit Schöpfer Steven Knight führen. Wann genau der Streifen erscheint, ist bisher nicht bekannt. Im Frühjahr 2024 waren bereits Gerüchte um einen „Peaky Blinders“-Film laut geworden. „Wir drehen den Film im September in Digbeth, ganz in der Nähe“, soll Knight dazu gesagt haben, wie „Variety“ am 21. Mai berichtete. Die Dreharbeiten dürften also noch in diesem Jahr beginnen.

„Peaky Blinders“-Fandom geht weiter

Seit der Ausstrahlung der ersten Staffel im Jahr 2013 hat „Peaky Blinders“ das Publikum nicht nur filmisch, sondern auch musikalisch überzeugt. So komponierte Anna Calvi zuletzt den gesamten Score für Staffel 5. Auch Arctic Monkeys, Radiohead, The White Stripes, Snoop Dogg und viele andere steuerten bereits Songs zum Soundtrack der Serie bei.

Nicht unwahrscheinlich, dass die Macher:innen auch für das Nachleben von „Peaky Blinders“ als Film berühmte Musiker:innen anheuern.

Fans sind längst begeistert von der Fortsetzung des englischen Dramas. „DAS IST DIE TOLLSTE NACHRICHT ALLER ZEITEN!!!“, schreibt einer unter dem Tweet von Netflix. „Jaaaaaa! Der König ist zurück! Ich kann es kaum erwarten, Cillian Murphy in seiner ikonischen Rolle als Tommy Shelby im Peaky Blinders-Film zu sehen – das wird episch!“, freut sich ein anderer.