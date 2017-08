Der „Wandlungszirkus“ unter den Festivals: Wir verlosen Tickets für das Pop-Kultur in Berlin 2017

Weil das Pop-Kultur Festival im dritten Veranstaltungsjahr auch an seinen dritten Veranstaltungsort innerhalb der Hauptstadt wechselt (nach den Stationen Berghain und verschiedenen Locations in Neukölln), könnte man es „Wanderzirkus“ nennen. Aber weil sich das Programm der ambitionierten Berliner Spätsommersause ebenso Jahr für Jahr verändert, erweitert und gewissermaßen mutiert, plädieren wir eher für den Begriff „Wandlungszirkus“.

Nicht das reine Namen-Runterrattern aus dem Programm macht dieses Festival so interessant – obwohl mit Alexis Taylor (Hot Chip), Anna Meredith, Arab Strap, Idles, Liars, Jessica Pratt, Let’s Eat Grandma, Young Fathers u.a. einige Acts dabei sind, die selbst in Berlin nicht alle paar Monate spielen. Aber erst die Ausweitung der Möglichkeiten, die dieses Kulturfestival neben dem normalen Club- und Livebetrieb der Stadt anbietet, macht es tatsächlich spannend: Künstlerinnen und Künstler wie ABRA, Romano, Darkstar & Cieron Magat, Fishbach, How To Dress Well und Balbina entwickeln neue Performances, die in Berlin ihre Uraufführung haben werden. Andreas Dorau präsentiert einen eigens konzipierten und sicherlich sehr unterhaltsamen Abend „Der Refrain – ein Abend ohne Strophen“.

Über die insgesamt über 70 Konzerte in drei Tagen hinaus gibt es Ausstellungen, DJ-Sets, Installationen, Lesungen, Talks und Filme. In seinem Nachwuchsprogramm werden 250 Talente aus der ganzen Welt rund 40 Workshops anbieten: „Ziel ist es, diese Säule des Festivals weiter auszubauen, um die UrheberInnen von morgen aus- und weiterzubilden“, verkündet der Veranstalter.

Wer mehr über das Programm, die Ideen dahinter und das zugehörige Netzwerk herausfinden möchte, kommt nicht umhin, sich selbst durch diese umfangreiche Homepage zu arbeiten. Hier gibt es wirklich sehr viel zu entdecken.

Wer das Pop-Kultur Festival 2017, das vom 23. bis 25. August in den verschiedenen Locations der Kulturbrauerei in Berlin-Prenzlauer Berg stattfindet, besuchen möchte, kann sein Glück hingegen auch bei uns versuchen: Wir verlosen 4 x 2 Festivalpässe, die für alle drei Tage Gültigkeit haben.

