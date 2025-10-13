Nach Tod von Diane Keaton: Al Pacino bereut, sie nie geheiratet zu haben

Die beiden waren einst ein Paar. Al Pacino bereut immer noch, dass er Diane Keaton nie ehelichte.

Al Pacino soll schwer darunter leiden, Diane Keaton nie geheiratet zu haben. Die Schauspielerin war am Samstag, den 11. Oktober, im Alter von 79 Jahren aus bislang ungeklärten Gründen verstorben.

Al Pacino wird von Gewissensbissen geplagt

Ein Freund von Al Pacino habe „Daily Mail“ berichtet, der Schauspieler sei nach der Todesnachricht seiner ehemaligen Partnerin und engen Freundin von starken Gewissensbissen geplagt. „Der Pate“-Darsteller würde es „für immer bereuen, seine Chance mit ihr nicht genutzt zu haben, als er sie hatte“. Laut der Quelle soll Pacino auch Jahre nach der Trennung noch gesagt haben, es sei „nie zu spät für einen Neuanfang, falls es wirklich was werden sollte“ – diese Möglichkeit wurde ihm nun endgültig genommen.

15 Jahre Beziehung und keine Hochzeit in Sicht

Al Pacino und Diane Keaton lernten sich 1972 am Set von „Der Pate“ kennen – ihre Rollen in der Trilogie machten beide berühmt. Die Chemie der Kolleg:innen übertrug sich während der Dreharbeiten zu „Der Pate II“ zunehmend auch auf ihr Privatleben. Von da an waren sie 15 Jahre lang – mit Unterbrechungen – ein Paar. Das Ende ihrer Beziehung folgte 1990 nach dem Erscheinen von „Der Pate III“. Der Grund: Al Pacino soll laut Keaton gegenüber „People“ nicht bereit für eine Heirat gewesen sein.

Tiefe Freundschaft statt bösem Blut

In einem Interview mit „People“ erklärte Keaton weiterhin, sie glaube, es wäre „keine gute Idee“ gewesen zu heiraten. Sie sei „wirklich froh“, es nicht getan zu haben, und sei sich sicher, dass auch ihre Ex-Partner – Al Pacino eingeschlossen – „glücklich“ darüber seien. 2017 überreichte der „Scarface – Toni, das Narbengesicht“-Darsteller Keaton, die er liebevoll „Di“ nannte, den „American Film Institute Lifetime Achievement Award“. Die Hollywood-Ikone erhielt die Auszeichnung für ihre herausragenden filmischen Leistungen, die kulturelle Veränderungen anstießen. Al Pacino beendete seine Rede mit den Worten: „Ich werde dich immer lieben.“