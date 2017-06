Die 10 bestbezahlten Schauspieler des Jahres 2016

Next Image

Adam Sandler hat aus Müll mal wieder jede Menge Gold gemacht. Auch die restlichen Top-Verdiener der Filmbranche wissen zu überraschen. Vin Diesel zu unserem Entsetzen auch. von ME.Movies

Das Forbes-Magazin hat eine Liste mit den 100 Top-Verdienern unter den Prominenten dieser Welt recherchiert und veröffentlicht. Dabei wurden Sportler, Autoren, Schauspieler und Sänger in einen Topf geworfen und dann gelistet. Unternehmer mussten draußen bleiben, obwohl das im Falle von Sean Combs, der aktuell als Rapper und „Diddy“ firmiert und irgendwann mal als Puff Daddy bekannt wurde, nicht ganz zutrifft. Denn Diddy hat die 130 Millionen US-Dollar, die er in 2016 verdiente, nur teilweise durch Musik verdient. Nebenher verkauft er nämlich Klamotten, Parfums und so weiter.

Diddy führt die Liste der Topverdiener an, auf Rang 2 steht Sängerin Beyoncé mit 105 Millionen US-Dollar, danach kommt J.K. Rowling, die dank Harry Potter 95 Millionen verdiente. Die Top Ten der bestverdienenden Schauspieler beginnt bei Platz 20. Dort steht Mark Wahlberg mit 68 Millionen Dollar.

Wir haben die Liste von Forbes nach den 10 Schauspielern und Schauspielerinnen abgesucht und daraus das Ranking der aktuellen Top-Verdiener in Hollywood (und Bollywood) erstellt. Klickt Euch einfach durch die oben angezeigte Galerie.